Сегодня будет полное солнечное затмение: как белорусы могут его увидеть

Источник: Telegraf.by

Увидеть редкое астрономическое явление во всей красе смогут жители США, а белорусам оно будет недоступно — в это время у нас будет уже поздний вечер.

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Полное солнечное затмение будет длиться полтора часа, но основная фаза — всего несколько минут. Оно начнется в 19:48 по белорусскому времени, достигнет максимума в 21:26 и завершится в 23:02.

Белорусы смогут наблюдать за небесным явлением лишь в интернете. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте NASA, которое задействует для съемок космические аппараты, самолеты и специальные воздушные шары, чтобы показать затмение со всех ракурсов.