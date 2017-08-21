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17:46 (мск), источник: Telegraf.by

Сегодня будет полное солнечное затмение: как белорусы могут его увидеть

Сегодня произойдет полное солнечное затмение, которое прозвали «Великим американским затмением».

Источник: Telegraf.by

Увидеть редкое астрономическое явление во всей красе смогут жители США, а белорусам оно будет недоступно — в это время у нас будет уже поздний вечер.

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Полное солнечное затмение будет длиться полтора часа, но основная фаза — всего несколько минут. Оно начнется в 19:48 по белорусскому времени, достигнет максимума в 21:26 и завершится в 23:02.

Белорусы смогут наблюдать за небесным явлением лишь в интернете. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте NASA, которое задействует для съемок космические аппараты, самолеты и специальные воздушные шары, чтобы показать затмение со всех ракурсов.

Средства массовой информации называют это явление «Великим американским затмением». Оно станет первым солнечным затмением со времени образования Америки, полную фазу которого можно наблюдать лишь в США.

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