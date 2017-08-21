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17:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Кантемировском районе построили 7 домов для железнодорожников

В них будут жить сотрудники, обслуживающие новую ветку железной дороги в обход Украины.

Источник: РИА "Воронеж"

Семь многоквартирных домов для железнодорожников построили в Кантемировке и селе Гармашевка Кантемировского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил мастер Бахарчин Балакишиев в понедельник, 21 августа.

В районе СПТУ райцентра возвели два дома — двухэтажный на четыре квартиры и одноэтажный — на две. У хозяев каждой квартиры — гараж и погреб. В центре установили детскую площадку, а между дорожками разбили клумбы.

Сборно-щитовые конструкции зданий сделаны из специального теплого материала. Приезжим железнодорожникам, которые будут обслуживать новую ветку железной дороги в обход Украины, уже выделили земельные участки под огороды. Жительница Бутурлиновки и выпускница Лискинского железнодорожного техникума Анна Шрамко переехала в Кантемировский район в августе 2017 года.

— Стажируюсь и буду работать на новой железнодорожной ветке дежурной по станции. Здесь я по целевому направлению. Квартира, которую мне предоставили, большая и просторная. Она частично оборудована мебелью: есть кухонный гарнитур, стол, стулья, шкаф-купе и диван, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Анна.

К строительству домов приступили в ноябре 2016 года. По словам Бахарчина Балакишиева, осталось решить вопрос по озеленению территории и подключить в квартирах коммуникации. Многоквартирные дома для железнодорожников строили 18 специалистов из Саратовской области.

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