В Кантемировском районе построили 7 домов для железнодорожников

Источник: РИА "Воронеж"

Семь многоквартирных домов для железнодорожников построили в Кантемировке и селе Гармашевка Кантемировского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил мастер Бахарчин Балакишиев в понедельник, 21 августа.

В районе СПТУ райцентра возвели два дома — двухэтажный на четыре квартиры и одноэтажный — на две. У хозяев каждой квартиры — гараж и погреб. В центре установили детскую площадку, а между дорожками разбили клумбы.

Сборно-щитовые конструкции зданий сделаны из специального теплого материала. Приезжим железнодорожникам, которые будут обслуживать новую ветку железной дороги в обход Украины, уже выделили земельные участки под огороды. Жительница Бутурлиновки и выпускница Лискинского железнодорожного техникума Анна Шрамко переехала в Кантемировский район в августе 2017 года.

— Стажируюсь и буду работать на новой железнодорожной ветке дежурной по станции. Здесь я по целевому направлению. Квартира, которую мне предоставили, большая и просторная. Она частично оборудована мебелью: есть кухонный гарнитур, стол, стулья, шкаф-купе и диван, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Анна.