В Кантемировском районе построили 7 домов для железнодорожников
В них будут жить сотрудники, обслуживающие новую ветку железной дороги в обход Украины.
В них будут жить сотрудники, обслуживающие новую ветку железной дороги в обход Украины.
Семь многоквартирных домов для железнодорожников построили в Кантемировке и селе Гармашевка Кантемировского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил мастер Бахарчин Балакишиев в понедельник, 21 августа.
В районе СПТУ райцентра возвели два дома — двухэтажный на четыре квартиры и одноэтажный — на две. У хозяев каждой квартиры — гараж и погреб. В центре установили детскую площадку, а между дорожками разбили клумбы.
— Стажируюсь и буду работать на новой железнодорожной ветке дежурной по станции. Здесь я по целевому направлению. Квартира, которую мне предоставили, большая и просторная. Она частично оборудована мебелью: есть кухонный гарнитур, стол, стулья,
К строительству домов приступили в ноябре 2016 года. По словам Бахарчина Балакишиева, осталось решить вопрос по озеленению территории и подключить в квартирах коммуникации. Многоквартирные дома для железнодорожников строили 18 специалистов из Саратовской области.