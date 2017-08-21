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17:59 (мск), источник: Volga News

Все школы Отрадного прошли проверку пожарной безопасности и готовы у учебному году

В администрации Отрадного состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством первого заместителя главы города Оксаны Зеленской.

На совещании обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности, предпринимаемые в городской больнице и учреждениях образования, готовность последних к началу нового учебного года.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из местного бюджета было выделено 4 млн рублей. На эти деньги проведена проверка внутреннего противопожарного водовода во всех учреждениях образования, ремонт вентиляционных систем, проверка электрооборудования.

Выполнен ремонт пожарного ограждения в детсаду № 14, ремонт эвакуационных выходов в двух корпусах школы № 8, школы №№ 2 и 4, детских садов № 10 и № 11. Произведена установка противопожарных дверей в гимназии «Гармония», ДЮСШ, в школе № 6 и детском саду № 15. На контроле техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации «Стрелец-Мониторинг».

По словам директора МАУ «Центр материально-технического обслуживания» Николая Петрова, все 23 образовательных учреждения готовы к началу учебного года. С 1 по 10 сентября во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования пройдут тренировки по действиям персонала во время пожара с участием сотрудников МЧС, а также будет проведен инструктаж по технике безопасности.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Отрадный Игорь Кириллов подчеркнул, что впервые за последние годы у надзорных органов нет вопросов к образовательным учреждениям в части пожарной безопасности. Нарушения текущего характера устранены в срок.

Что касается городской больницы, то во всех зданиях медучреждения установлены и находятся в исправном состоянии средства автоматической пожарной сигнализации, работает и система оповещения людей о пожаре. Во всех отделениях имеются первичные средства пожаротушения, планы эвакуации.

В круглосуточных стационарах на каждом посту есть газодымозащитные комплекты. Не реже 1 раза в полгода проводятся тренировки сотрудников, как вести себя в случае пожара. Весной и осенью проводятся регламентные работы по обслуживанию внутренней и внешней системы пожарного водовода.

Проводится и огнезащитная обработка чердаков. В марте 2017 года в ОГБ проходила плановая проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. о. Отрадный. Было выявлено 84 нарушения требований пожарной безопасности, 13 устранили в период проверки с 1 по 29 марта.

Еще 33 пункта были устранены ОГБ за счет собственных средств на сумму почти 190 тыс. рублей. Пятнадцать пунктов предписания по устранению нарушений включены на 2018 год. Двадцать три нарушения требуют реконструкции или капремонта зданий городской больницы.

В министерство здравоохранения направлена заявка на выделение 2,5 млн руб. на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

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