Движение по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде будет ограничено до 15 октября
Нижний Новгород. 21 августа.
Нижний Новгород. 21 августа.
Как сообщается на сайте центра организации дорожного движения города, ограничения коснутся двух участков.
Согласно информации, на участках пр. Ленина будут проводиться ремонтные работы на водопроводе и в связи с этим вплоть до 20:00 15 октября движение будет осуществляться по суженному участку дороги в районе пересечений с Заречным бульваром.
Напомним, прежде сообщалось, что направление главной дороги на перекрестке улиц Керченской и Совнаркомовской Нижнего Новгорода будет изменено с 22 августа.