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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Нельзя скупиться дышать

Новое возникает, отталкиваясь от прежнего. Даже отрицание предполагает знание. Нулевой уровень культуры парализует. А это значит, не надо бояться старомодности.

Источник: РИА Новости

Сергей Шаргунов, для РИА Новости

По-моему, один из самых трогательных эпизодов в рэп-баттле Гнойного и Оксимирона — декламация последним хрестоматийного «Слова» Николая Гумилева. Пусть и кокетливое подмигивание «просвещенной среде», зато благородное просвещение целевой аудитории тинейджеров…

Занятно, несколько месяцев назад я декламировал это же стихотворение — в своей речи с трибуны в Госдуме (тоже просвещал).

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова…

Мне кажется, часто мертвые слова — те, которые не оживил яркий сюжет или читательский глаз. Мертвые слова несостоявшихся, несбывшихся, неудачливых литераторов.

К вопросу о старомодности. Что есть основа нашей культуры?

rightЧасто можно услышать: нам якобы больше не нужны библиотеки — «наследие совка» — или нужно их максимально сократить. Неужели? А взамен? Да и книжные тоже не особо нужны. Ведь теперь будто бы все переходят на электронные носители. На самом деле, тот же «передовой опыт» доказывает: люди возвращаются к бумажным книгам, и магазинчики с ними есть в каждом небольшом европейском городке, в то время как у нас на всю страну осталась всего тысяча книжных.

Девушка у книжного павильона в Парке искусств «Музеон» в Москве.

Что говорить о «толстых журналах». Заикнешься об их участи, и в ответ: «Разве они еще существуют?» или кислые смешки.

Недавно разговаривали с Ириной Николаевной Барметовой, главным редактором «Октября». Редакция 63 года располагалась на улице Правды. Там бережно хранился архив, начиная с первого номера, оберегались легендарные рукописи писателей. Теперь «Октябрь» изгнали из помещения. И эта участь нависла над всеми немногими «толстяками» — нашим национальным достоянием.

Изначально было решено, что литературные журналы — почвенные или прогрессистские — будут доставляться государством в библиотеки по всей стране, частично за счет федерального, частично за счет регионального бюджета. Эта связка с библиотеками давала возможность журналам выживать, да и в библиотеках их появление вызывало оживление, за ними шли те, кто желал читать современную литературу.

Да, именно на бумаге.

Вот появился сейчас в «Знамени» прекрасный роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину», и я читаю его, перелистывая страницы, а не с монитора, и не стыжусь этого и не считаю признаком отсталости.

Вопрос не только в особых русских традициях литературных изданий, но успешны такие журналы и на Западе: The White Review, The Paris Review, Granta и так далее…

Почему бы не сделать наши «толстяки» общедоступными? У столицы есть возможности те несколько журналов с историей, чей список известен и невелик, освободить от безумной арендной платы.

Мне скажут: когда-то в «Октябре» публиковались Есенин, Маяковский, Зощенко, Катаев, Платонов, Твардовский, Паустовский, Пришвин, а кто теперь? А вы зайдите на сайт «Журнальный зал» и загляните в список авторов: все главные отечественные писатели современности печатаются в «толстяках», и, что бы кто ни говорил, каждый год в России появляется хорошая литература (да, кроме нефти и газа, у нас есть отличная литература).

Недавно я уже поделился наблюдениями с форума «Таврида», где побывал в третий раз, стараясь быть полезным молодым людям творческих профессий и интересов, съехавшимся со всей страны.

Спрашивают-то одно и то же: «А где печататься? Куда отправить текст? Откуда стартовать в литературу? Кто даст совет?» Хотелось бы, чтоб было больше издательских проектов, не декларативных, а работающих конкурсов, чтоб возник общероссийский яркий и современный журнал прозы, поэзии, критики с крутым сайтом.

Но пока есть то, что есть: осколки цивилизации, единственная инстанция вкуса… Хочешь в литературу, удостойся публикации в «толстяке» — нормальный совет начинающему.

Ведь едва ли я могу посоветовать просто вывешивать написанное в интернете, на сайте общей доступности, который от густоты графомании поистине подобен опустелому улею.

Именно поэтому закономерно участие в форуме лекторов самых разных воззрений и вкусов именно из литературных изданий. Они ищут и ждут новых авторов, но еще более понятно, что те, кого наставляют, страдают от главной непонятки: как выйти к читателю.

А если чуть глубже — одаренные юные люди не понимают, как сохранить, развить, огранить природный дар. С ними никто не возится. Для них нет заботливых редакторов.

Между тем жизнь стремительна, надо зарабатывать, как получится, и подававший надежды «забивает» на свое призвание.

Речь не только про изящную словесность. Но и про науку, например. Да и про тех, у кого есть гражданственный темперамент.

В этом смысле, когда президент, прибывший на «Тавриду», говорит, что надо продвигать молодых во всех сферах деятельности — от политики до культуры и искусства, со сказанным сложно не согласиться. Но особенно важна обещанная конкретика продвижения: поддержка начинающих живописцев через «художественные комбинаты» или выделение грантов для молодой режиссуры кино и театра, причем не загоняя их в «прокрустово ложе» идеологичности.

Добавлю сюда и судьбы «толстяков» — от «Москвы» до «Нового мира». Пусть «толстяки» — старики, от них по-прежнему зависит будущее многих молодых.

А будущее молодых — можете продолжить за меня… Не хочется пафоса, но вывод о том, какой окажется наша Россия, очевиден.

В этом году на «Тавриде» было восемь смен — по неделе каждая. Архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, искусствоведы, писатели, композиторы, музыканты, хореографы, историки, журналисты, музейщики, актеры театра и кино, режиссеры, аниматоры.

И наконец-то и впервые — библиотекари. Эта профессия кажется мне особенно важной, скажу прямо: драгоценной. Библиотекари у нас — гонимые.

Из Алтайского края, от которого я избран в Думу, мне постоянно присылают письма о варварской «оптимизации» библиотек. Но дело не в отдельном регионе, такова повсеместная беда, и письма идут потоком отовсюду со стонами и плачами…

Самая обычная библиотека, без всяких навороченных прибамбасов — по-прежнему место общения, пространство дыхания культуры.

Недавно во Франции в разгар кризиса были секвестрированы все расходы бюджета, кроме одной статьи — культура. На дыхании нельзя экономить. Нельзя скупиться дышать.

Слово должно быть живым.

Жаль, у нас пока еще сказанное не превратилось в аксиомы.

Но только сильная культура позволяет народу воспроизводиться в истории.

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