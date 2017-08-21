Нельзя скупиться дышать
Новое возникает, отталкиваясь от прежнего. Даже отрицание предполагает знание. Нулевой уровень культуры парализует. А это значит, не надо бояться старомодности.
Новое возникает, отталкиваясь от прежнего. Даже отрицание предполагает знание. Нулевой уровень культуры парализует. А это значит, не надо бояться старомодности.
Сергей Шаргунов, для РИА Новости
Занятно, несколько месяцев назад я декламировал это же стихотворение — в своей речи с трибуны в Госдуме (тоже просвещал).
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова…
Мне кажется, часто мертвые слова — те, которые не оживил яркий сюжет или читательский глаз. Мертвые слова несостоявшихся, несбывшихся, неудачливых литераторов.
К вопросу о старомодности. Что есть основа нашей культуры?
rightЧасто можно услышать: нам якобы больше не нужны библиотеки — «наследие совка» — или нужно их максимально сократить. Неужели? А взамен? Да и книжные тоже не особо нужны. Ведь теперь будто бы все переходят на электронные носители. На самом деле, тот же «передовой опыт» доказывает: люди возвращаются к бумажным книгам, и магазинчики с ними есть в каждом небольшом европейском городке, в то время как у нас на всю страну осталась всего тысяча книжных.
Девушка у книжного павильона в Парке искусств «Музеон» в Москве.
Что говорить о «толстых журналах». Заикнешься об их участи, и в ответ: «Разве они еще существуют?» или кислые смешки.
Изначально было решено, что литературные журналы — почвенные или прогрессистские — будут доставляться государством в библиотеки по всей стране, частично за счет федерального, частично за счет регионального бюджета. Эта связка с библиотеками давала возможность журналам выживать, да и в библиотеках их появление вызывало оживление, за ними шли те, кто желал читать современную литературу.
Да, именно на бумаге.
Вот появился сейчас в «Знамени» прекрасный роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину», и я читаю его, перелистывая страницы, а не с монитора, и не стыжусь этого и не считаю признаком отсталости.
Вопрос не только в особых русских традициях литературных изданий, но успешны такие журналы и на Западе: The White Review, The Paris Review, Granta и так далее…
Мне скажут:
Недавно я уже поделился наблюдениями с форума «Таврида», где побывал в третий раз, стараясь быть полезным молодым людям творческих профессий и интересов, съехавшимся со всей страны.
Но пока есть то, что есть: осколки цивилизации, единственная инстанция вкуса… Хочешь в литературу, удостойся публикации в «толстяке» — нормальный совет начинающему.
Ведь едва ли я могу посоветовать просто вывешивать написанное в интернете, на сайте общей доступности, который от густоты графомании поистине подобен опустелому улею.
А если чуть глубже — одаренные юные люди не понимают, как сохранить, развить, огранить природный дар. С ними никто не возится. Для них нет заботливых редакторов.
Между тем жизнь стремительна, надо зарабатывать, как получится, и подававший надежды «забивает» на свое призвание.
Речь не только про изящную словесность. Но и про науку, например. Да и про тех, у кого есть гражданственный темперамент.
В этом смысле, когда президент, прибывший на «Тавриду», говорит, что надо продвигать молодых во всех сферах деятельности — от политики до культуры и искусства, со сказанным сложно не согласиться. Но особенно важна обещанная конкретика продвижения: поддержка начинающих живописцев через «художественные комбинаты» или выделение грантов для молодой режиссуры кино и театра, причем не загоняя их в «прокрустово ложе» идеологичности.
Добавлю сюда и судьбы «толстяков» — от «Москвы» до «Нового мира». Пусть «толстяки» — старики, от них
А будущее молодых — можете продолжить за меня… Не хочется пафоса, но вывод о том, какой окажется наша Россия, очевиден.
И
Из Алтайского края, от которого я избран в Думу, мне постоянно присылают письма о варварской «оптимизации» библиотек. Но дело не в отдельном регионе, такова повсеместная беда, и письма идут потоком отовсюду со стонами и плачами…
Самая обычная библиотека, без всяких навороченных прибамбасов —
Недавно во Франции в разгар кризиса были секвестрированы все расходы бюджета, кроме одной статьи — культура. На дыхании нельзя экономить. Нельзя скупиться дышать.
Слово должно быть живым.
Жаль, у нас пока еще сказанное не превратилось в аксиомы.
Но только сильная культура позволяет народу воспроизводиться в истории.