Кто стоит за самыми сексуальными образами в кино

На прошлой неделе Дэниел Крейг подтвердил, что в пятый — и в последний — раз снимается в роли Джеймса Бонда в картине «Бонд 25», которая должна выйти в 2019 году. Окончательный состав съемочной группы пока утверждается, но художник по костюмам Яни Темиме, работавшая над образами агента 007 для фильмов «007: Координаты Скайфолл» и «007: Спектр», уже рассказала изданию WWD о том, как должен одеваться Джеймс Бонд и кто создавал его костюмы для двух предыдущих фильмов.

Как выяснилось, начиная с «Кванта милосердия» (2008 год), самый известный киношпион мира носит костюмы Тома Форда — знаменитый американский дизайнер даже выпустил в прошлом году капсульную коллекцию приталенных костюмов и смокингов, вдохновленных образом Джеймса Бонда.

При этом сам исполнитель роли Джеймса Бонда последних лет, Дэниел Крейг, глубоко вникает в процесс создания костюмов: «Он любит одежду и знает, что подойдет для роли, — рассказала Яни Темиме изданию WWD. — Он отлично знает, что наденет Джеймс Бонд и почему». А носит Бонд пиджаки, точно подогнанные по фигуре — они подчеркивают великолепное атлетическое телосложение агента 007 (то есть на самом деле — Дэниела Крейга).

Том Форд — разумеется, не единственный дизайнер, создававший костюмы для кинофильмов. История кино знает еще много случаев, когда знаменитые кутюрье одевали киногероев.

Жан-Поль Готье: «Пятый элемент»

Эту картину Люка Бессона, которой в этом году исполняется 20 лет (она вышла в 1997-м), можно смотреть бесконечно — и во многом, благодаря костюмам, созданным французским модельером для исполнителей главных ролей — Миллы Йовович, Брюса Уиллиса, Криса Такера и Гэри Олдмена. Для фильма, действие которого происходит в XXIII веке, дизайнер-авангардист создал более тысячи костюмов, уделив внимание не только четверке героев, но и другим персонажам, включая массовку.

Для Жана-Поля Готье это был не первым опыт сотрудничества с кинорежиссером — до этого он успел поработать с Педро Альмодоваром.

Однако именно белые полосы на теле Лилу, напоминающие фирменный бондаж Готье, и леопардовый комбинезон Руби Рода вошли в историю кино.

С этой картины Луиса Бунюэля 1967 года о респектабельной даме, поступившей на дневную работу в публичный дом высокого класса, началась прекрасная дружба Катрин Денев, исполнительницы главной роли, и одного из самых тонких французских кутюрье.

Его строгие костюмы, юбки длиной до середины колена, закрытые платья и изящные шляпки играли на контрасте с томительной и и темной сексуальностью главной героини.

После «Дневной красавицы» Ив Сен-Лоран продолжил работать с Катрин Денев — именно он одел ее для фильмов «Сирена с “Миссисипи”» (1969 год) и «Голод» (1983).

Пако Рабан: «Барбарелла»

Эту картину Роже Вадима 1968 года долго ругали за глупый сценарий, плохую актерскую игру и эксплуатацию женской сексуальности, однако сейчас она воспринимается почти как феминистский манифест, демонстрирующий силу женщины, открыто демонстрирующей свою соблазнительность.

Не в последнюю очередь образ соблазнительницы создали космические костюмы французского модельера, пионера авангардной моды.

Пако Рабанн одел Джейн Фонду в облегающие комбинезоны и сверкающие трико, и тем самым спас неудачную картину от забвения.

Джорджио Армани: «Американский жиголо»

Эта картина 1979 года, в которой Ричард Гир играет холодного и расчетливого профессионального соблазнителя — еще один пример того, как модельеры работают с сексуальностью киногероев.

Задачей итальянского дизайнера было написать образ типичного яппи — ухоженного, в отлично сшитых на заказ костюмах и наверняка ароматного, — а вдобавок — самовлюбленного гада.

Элегантные рубашки с коротким рукавом, эффектно подчеркивающие рельефные руки, роскошные пальто-макинтоши, свободные костюмы: все, чем славился Джорджио Армани идеально написало образ одержимого собой нарцисса.

Пьер Бальмен: «И Бог создал женщину»

Одеть Брижит Бардо образца 1956 года, когда вышел этот фильм Роже Вадима — это честь, даже для великого Пьера Бальмена. При создании костюмов для картины о раскованной девушке, взорвавшей сонной спокойствие курортного городка французский модельер получил возможность создать максимально сексуальные костюмы в своем фирменном стиле. Брижит Бардо, конечно, можно было бы одеть и в мешок, и она все равно произвела бы фурор, но разве можно отказать себе в удовольствии облачит эти формы в подчеркивающие грудь и бедра платья-рубашки и платья-футляры?

Коко Шанель плотно познакомилась с индустрией кино еще в 30-е, когда работала с Сэмюэлом Голдвином, сооснователем студии Samuel Goldwyn Mayer — тогда она одевала голливудскую кинозвезду Джин Харлоу. Для черно-белой драмы Алена Рене 1961 года она создала для главной героини — ее сыграла Дельфина Сейриг — наряды простые и шикарные.

В роскошных интерьерах отеля, в котором происходит действие картины, ее героиня, разумеется, появляется в маленьком черном платье — но не только.

Создавая костюмы для черно-белого фильма, Коко Шанель использовала разнообразны фактуры: шлейф полупрозрачного шифонового платья, летящий за героинями по коридору отеля, подчеркивает странность происходящего.

Карл Лагерфельд: «Любовница-хозяйка»

Для драмы 1975 года о квартирном воре (его сыграл Жерар Депардье), случайно попавшем в дом к профессиональной доминатрикс и втянувшемся в странные отношения с этой дамой, Карл Лагерфельд, еще не будучи креативным директором дома Chanel, создал костюмы главной героини. Самые разнообразные — и нежные женственные наряды для выходных, и BDSM-одежду для рабочих будней.

Юбер де Живанши: «Сабрина», «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани»

По-хорошему, Юбер де Живанши создавал костюмы не для фильмов, а для актрисы: с Одри Хепберн кутюрье познакомился в 1953 году на съемках картины «Забавная мордашка», для которой он создал знаменитое алое платье со шлейфом. С этой встречи началась нежная дружба модельера и актрисы: ее наряды в «Завтраке у Тиффани» — это тоже его работа.