В Судаке отменили введенный из-за селя режим ЧС

«Принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ Судак и ввести режим повседневной деятельности при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщает администрация города.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС создала межведомственную рабочую группу по обследованию домовладений, подтопленных 18—19 августа .

Между тем крымское управление МЧС предупреждает: 22 и 23 августа в отдельных реках полуострова ожидаются подъемы уровней воды на полметра-метр. «В селевом бассейне — угроза формирования и схода селей», — говорится в экстренном предупреждении.

В результате непогоды вечером 18 августа остались без света 11 тыс. человек в 27 населенных пунктах, были подтоплены частные дома и подворья в Судаке и селе Яркое поле Кировского района.

Порядка 70 автомобилей повреждены под Судаком в результате сильных ливней и схода камней и грязи. В частности, полтора десятка машин сложились в ряд будто игрушечные, создав эффект домино. Раненых при этом не было.