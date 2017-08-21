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17:55 (мск), источник: Интерфакс

В Судаке отменили введенный из-за селя режим ЧС

21 августа. Interfax-Russia.ru — Власти Судака — небольшого города в юго-восточной части Крыма — отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный два дня назад из-за схода селевого потока во время сильного ливня.

«Принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ Судак и ввести режим повседневной деятельности при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщает администрация города.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС создала межведомственную рабочую группу по обследованию домовладений, подтопленных 18—19 августа.

Между тем крымское управление МЧС предупреждает: 22 и 23 августа в отдельных реках полуострова ожидаются подъемы уровней воды на полметра-метр. «В селевом бассейне — угроза формирования и схода селей», — говорится в экстренном предупреждении.

В результате непогоды вечером 18 августа остались без света 11 тыс. человек в 27 населенных пунктах, были подтоплены частные дома и подворья в Судаке и селе Яркое поле Кировского района.

Порядка 70 автомобилей повреждены под Судаком в результате сильных ливней и схода камней и грязи. В частности, полтора десятка машин сложились в ряд будто игрушечные, создав эффект домино. Раненых при этом не было.

МЧС Крыма утром 19 августа отчиталось о завершении откачки воды из домов и придомовых территорий. Энергетики восстановили нарушенное грозой энергоснабжение.

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