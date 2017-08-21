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18:14 (мск), источник: РИАЦ

Общественным транспортом в Волгограде будут управлять водители-универсалы

Завершилась стажировка водителей МУП «Метроэлектротранс», проходившая на муниципальном предприятии «ПАТП-7». Всего подготовку прошли 35 человек. Отныне они могут одинаково безупречно управлять как троллейбусами, так и автобусами.

Источник: РИАЦ

Пятеро из них получили статус водителя-наставника, и теперь сами станут обучать своих коллег — водителей МУП «Метроэлектротранс» — управлению пассажирскими автобусами.

Стажировка на автобусах предусматривает 18 часов предмаршрутной подготовки на территории «ВПАТП-7» и 32 часа пассажирской. Для этого стажер выезжает на городской маршрут с опытным водителем-наставником.

Планируется, что еще 25 водителей троллейбусов пройдут аналогичную стажировку под наставничеством своих коллег-универсалов уже на базе МУП «Метроэлектротранс». Все они имеют водительское удостоверение категории «D», дающее право управлять автобусами. Подготовка за рулем автобусов большой вместимости позволит водителям троллейбусов подтвердить свои знания и получить дополнительный опыт управления общественным транспортом.

Как уже сообщал РИАЦ, «Метроэлектротранс» уже получил первую партию из 15 автобусов «Волгабас» большой вместимости. Всего предприятие до сентября получит 25 единиц нового автотранспорта. В настоящее время подвижной состав проходит входной технический контроль: новая техника проверяется специалистами единого центра управления пассажирскими перевозками МУП «МЭТ». Это позволяет обеспечить безопасность и комфорт пассажирских перевозок.

Низкопольные автобусы рассчитаны на перевозку до 110 пассажиров каждый. Весь новый подвижной состав оснащен модулями ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров, электронно-цифровыми тахографами. Это контрольное устройство предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. В салонах новых автобусов предусмотрены обогрев и охлаждение воздуха. Кроме того, все автобусы оборудованы специальными площадками и откидными аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан и пассажиров с колясками.

Весь транспорт пройдет 160 часов тестовой эксплуатации без пассажиров. 58 водителей троллейбусов проходят профессиональную подготовку на управление автобусами в МУП «ВПАТП-7». 30 человек уже завершили стажировку, включающую 18 часов предмаршрутной подготовки и 32 часа пассажирской. Новые автобусы, находясь в оперативном управлении МУП «МЭТ», в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, смогут заменить троллейбусы и трамваи, оперативно доставив пассажиров до места назначения. Это позволит обеспечить тот уровень пассажирского обслуживания, которого достойны волгоградцы.

Обновление парка общественного транспорта проводится в рамках реализации новой комплексной транспортной схемы Волгограда, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, доступными и безопасными. В течение трех последних лет около 270 автобусов большой вместимости стали обслуживать муниципальные маршруты. Увеличивается и парк автобусов средней вместимости, работающих на вспомогательных маршрутах.

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