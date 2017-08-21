Минкультуры Казахстана: американцам на кокпаре будет непросто

Источник: Sputniknews.kz

«Каждая уважающая себя страна развивает свои национальные виды спорта. Кокпар — один из популярных игровых видов спорта. Скачки — игра индивидуальная. А здесь — это командная игра, жесткая, которая требует храбрости и ловкости», — прокомментировал Ильсияр Канагатов.

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В первый день за «тушу козла» состязались следующие команды: Таджикистан — Узбекистан (3:0), Турция — США (7:1), Россия — Венгрия (7:1), Казахстан —Афганистан (9:2), Азербайджан — Китай (техническое поражение Азербайджана).

«Первый чемпионат, может быть, по количеству участников не так велик, но главное начать. Я думаю, что на следующем этапе будет больше участников», — добавил глава комитета.

По словам Канагатова, ковбоям из США будет трудно противостоять отечественной команде, однако американцы глубоко заинтересовались игрой и намерены пропагандировать кокпар у себя на родине.