Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литовский премьер обвинил Путина в «экономическом удушении»
Интимную гигиену признали травмоопасной
7 самых необычных детских музеев России
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Моряки США пропали без вести после катастрофы эсминца – СМИ
Украина поставляла оружие КНДР и ИГИЛ – эксперт
Украина по закону может лишиться территорий в пользу России
Прыгунья-украинка завернула россиянку в свой флаг
СМИ: эксперт объяснил, почему Турция интересуется техникой из РФ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
19:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Минкультуры Казахстана: американцам на кокпаре будет непросто

В Астане прошло официальное открытие первого чемпионата мира по кокпару. Мнение о том, как с жесткой игрой справятся американские ковбои, высказал председатель комитета по делам спорта и физической культуры Ильсияр Канагатов.

Источник: Sputniknews.kz

«Каждая уважающая себя страна развивает свои национальные виды спорта. Кокпар — один из популярных игровых видов спорта. Скачки — игра индивидуальная. А здесь — это командная игра, жесткая, которая требует храбрости и ловкости», — прокомментировал Ильсияр Канагатов.

Читайте также
В Казахстане могут запретить закрывать лицо религиозной одеждой

В первый день за «тушу козла» состязались следующие команды: Таджикистан — Узбекистан (3:0), Турция — США (7:1), Россия — Венгрия (7:1), Казахстан —Афганистан (9:2), Азербайджан — Китай (техническое поражение Азербайджана).

«Первый чемпионат, может быть, по количеству участников не так велик, но главное начать. Я думаю, что на следующем этапе будет больше участников», — добавил глава комитета.

По словам Канагатова, ковбоям из США будет трудно противостоять отечественной команде, однако американцы глубоко заинтересовались игрой и намерены пропагандировать кокпар у себя на родине.

Полный комментарий представителя министерства культуры Казахстана слушайте в аудофайле.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Казахстанец пострадал в результате ДТП в Анталье
Экс-прокурор приговорен к 6 годам лишения свободы в Алматы
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара в центре города
Россия погасила последний внешний долг СССР
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне
Режиссер Учитель заявил о переносе премьеры фильма «Матильда»
Дополненная реальность поможет сажать самолёты в Дубае
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь