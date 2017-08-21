Туристический проморолик с порнозвездой вызвал скандал
Видео, снятое для привлечения туристического потока в японскую префектуру Мияги, показалось местным жителям слишком вызывающим.
Видео, снятое для привлечения туристического потока в японскую префектуру Мияги, показалось местным жителям слишком вызывающим.
В японской префектуре Мияги разразился скандал после того, как в рекламном ролике с целью привлечения туристов снялась порноактриса Дан Мицу.
Японцев возмутили некоторые кадры с участием девушки. По их мнению, ее образ слишком сексуальный и вызывающий. Само видео местные жители назвали сексистским и непристойным.
Местные жители потребовали удалить его из всеобщего доступа, несмотря на то, что ролик способствовал увеличению турпотока в префектуру.
С помощью компьютерной графики она общается с черепахами и слишком чувственно, по мнению японцев, открывает рот. Зрителям не понравились снятые крупным планом губы Дан Мицу, а также некоторые ее реплики с намеками сексуального характера.
Как сообщает Japan Times, власти префектуры удалили рекламный ролик со своего официального сайта
Ранее «Ридус» писал о рекламном ролике казахстанской авиакомпании, который возмутил