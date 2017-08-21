Туристический проморолик с порнозвездой вызвал скандал

В японской префектуре Мияги разразился скандал после того, как в рекламном ролике с целью привлечения туристов снялась порноактриса Дан Мицу.

Японцев возмутили некоторые кадры с участием девушки. По их мнению, ее образ слишком сексуальный и вызывающий. Само видео местные жители назвали сексистским и непристойным.

Местные жители потребовали удалить его из всеобщего доступа, несмотря на то, что ролик способствовал увеличению турпотока в префектуру.

На создание этого видео власти потратили 210 тысяч долларов (12 млн рублей). Порноактрису засняли на фоне различных достопримечательностей Мияги.

С помощью компьютерной графики она общается с черепахами и слишком чувственно, по мнению японцев, открывает рот. Зрителям не понравились снятые крупным планом губы Дан Мицу, а также некоторые ее реплики с намеками сексуального характера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X9Gkus1V6wA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Japan Times, власти префектуры удалили рекламный ролик со своего официального сайта из-за большого количества жалоб.