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19:32 (мск), источник: Ридус

Туристический проморолик с порнозвездой вызвал скандал

Видео, снятое для привлечения туристического потока в японскую префектуру Мияги, показалось местным жителям слишком вызывающим.

В японской префектуре Мияги разразился скандал после того, как в рекламном ролике с целью привлечения туристов снялась порноактриса Дан Мицу.

Японцев возмутили некоторые кадры с участием девушки. По их мнению, ее образ слишком сексуальный и вызывающий. Само видео местные жители назвали сексистским и непристойным.

Местные жители потребовали удалить его из всеобщего доступа, несмотря на то, что ролик способствовал увеличению турпотока в префектуру.

На создание этого видео власти потратили 210 тысяч долларов (12 млн рублей). Порноактрису засняли на фоне различных достопримечательностей Мияги.

С помощью компьютерной графики она общается с черепахами и слишком чувственно, по мнению японцев, открывает рот. Зрителям не понравились снятые крупным планом губы Дан Мицу, а также некоторые ее реплики с намеками сексуального характера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Japan Times, власти префектуры удалили рекламный ролик со своего официального сайта из-за большого количества жалоб.

Ранее «Ридус» писал о рекламном ролике казахстанской авиакомпании, который возмутил интернет-пользователей. На видео симпатичные обнаженные девушки призывают желающих купить билет на «их самолет», прикрыв пилоткой интимные места.

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