Заключен под стражу водитель, сбивший насмерть девочку в Червенском районе
ДТП произошло 18 августа, около 20.40 на автодороге М4
ДТП произошло 18 августа, около 20.40 на автодороге М4
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель, сбивший насмерть девочку в Червенском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
ДТП произошло 18 августа, около 20.40 на автодороге М4
На место происшествия незамедлительно прибыла
Как сообщалось, 8-летняя девочка переходила дорогу со старшей сестрой. Житель Могилева 1987 года рождения на Toyota RAV4 ехал в сторону Могилева в крайней левой полосе. Водитель был трезв.
Следователи призывают водителей к повышенному вниманию к дорожной обстановке и ее изменениям, а также неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов.