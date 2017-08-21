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22:46 (мск), источник: БЕЛТА

Заключен под стражу водитель, сбивший насмерть девочку в Червенском районе

ДТП произошло 18 августа, около 20.40 на автодороге М4 Минск-Могилев. Водитель на Toyota RAV4 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку 2009 года рождения. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Источник: БЕЛТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель, сбивший насмерть девочку в Червенском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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ДТП произошло 18 августа, около 20.40 на автодороге М4 Минск-Могилев. Водитель на Toyota RAV4 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку 2009 года рождения. От полученных травм она погибла на месте происшествия. «Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу», — проинформировала Татьяна Белоног.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Она провела первоначальные следственные действия, по результатам которых УСК по Минской области было возбуждено уголовное дело. «Анализ предварительных данных показал, что водителем не были приняты меры по обеспечению безопасности пешеходов, снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, исключающие вероятность наезда», — сказала Татьяна Белоног.

Как сообщалось, 8-летняя девочка переходила дорогу со старшей сестрой. Житель Могилева 1987 года рождения на Toyota RAV4 ехал в сторону Могилева в крайней левой полосе. Водитель был трезв.

Следователи призывают водителей к повышенному вниманию к дорожной обстановке и ее изменениям, а также неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов.

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