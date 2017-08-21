Прогноз погоды на 22 августа

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 27 градусов, в Бельцах — 28. В Оргееве будет до 29-ти, в Кишиневе и Тирасполе — до 30-ти. В Леове ожидается 31 градус, в Комрате и Кагуле — 32.

В ближайшие дни в столице ожидается до 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 16-ти.

На морских курортах становится прохладнее. В Констанце и Варне плюс 25 градусов, в Одессе — 24, в Барселоне и Будве — 29.