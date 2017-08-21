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18:52 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 22 августа

Завтра в республик будет пасмурно. Местами пройдут дожди с грозами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 79% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 27 градусов, в Бельцах — 28. В Оргееве будет до 29-ти, в Кишиневе и Тирасполе — до 30-ти. В Леове ожидается 31 градус, в Комрате и Кагуле — 32.

В ближайшие дни в столице ожидается до 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 16-ти.

На морских курортах становится прохладнее. В Констанце и Варне плюс 25 градусов, в Одессе — 24, в Барселоне и Будве — 29.

В Анталии термометры покажут — 33 градуса, в Ницце — 37, в Салониках и Ларнаке — 30. На египетском побережье воздух прогреется до 38 градусов.

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