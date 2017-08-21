Основные элементы «Стены скорби» смонтировали в Москве

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«Стена скорби» представляет собой двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. С двух сторон находятся таблички с текстом, на которых высечено слово «Помни» на разных языках. По замыслу скульптора Георгия Франгуляна, площадь перед монументом будет выложена камнями из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий.

Строительство монумента ведется во исполнение указа президента РФ и в соответствии с Концепцией государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Значительная часть финансирования на создание монумента выделена государством. Недостающие средства привлекаются за счет частных пожертвований со всей территории России.