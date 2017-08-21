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19:29 (мск), источник: РИАМО

Основные элементы «Стены скорби» смонтировали в Москве

РИАМО — 21 авг. В Москве рабочие уже смонтировали основные элементы монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунет в Twitter.

Источник: РИАМО

«Стена скорби» представляет собой двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. С двух сторон находятся таблички с текстом, на которых высечено слово «Помни» на разных языках. По замыслу скульптора Георгия Франгуляна, площадь перед монументом будет выложена камнями из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий.

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Строительство монумента ведется во исполнение указа президента РФ и в соответствии с Концепцией государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Значительная часть финансирования на создание монумента выделена государством. Недостающие средства привлекаются за счет частных пожертвований со всей территории России.

Открытие общенациональной «Стены скорби» запланировано на День памяти жертв политических репрессий в СССР. По предварительным данным, в период с 1923 по 1953 года были репрессированы не менее 40 миллионов советских граждан.

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