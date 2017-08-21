Премьеру фильма «Матильда» перенесли на конец октября

Источник: РИА "Новости"

«Мы переносим премьеру на 23 октября», — сказал Алексей Учитель, напомнив, что в российский прокат картина выйдет 26 октября. «Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом», — пояснил режиссер. «Московская премьера пройдет 24 октября в киноцентре «Октябрь», — добавил он.

После первых показов Учитель представит картину в Европе. В частности, в Германии ее покажут 27 октября.

Скандал вокруг фильма. связанный со спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской, продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы картина не вышла в прокат, заявляя, что она оскорбляет память императора Николая II и чувства верующих. Так, Поклонская ранее направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.