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18:42 (мск), источник: ТАСС

Премьеру фильма «Матильда» перенесли на конец октября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» перенесена с 6 октября на 23 октября и состоится, как и планировалось, в Мариинском театре (Санкт-Петербург). Об этом ТАСС сообщил в понедельник сам режиссер.

Источник: РИА "Новости"

«Мы переносим премьеру на 23 октября», — сказал Алексей Учитель, напомнив, что в российский прокат картина выйдет 26 октября. «Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом», — пояснил режиссер. «Московская премьера пройдет 24 октября в киноцентре «Октябрь», — добавил он.

После первых показов Учитель представит картину в Европе. В частности, в Германии ее покажут 27 октября.

Скандал вокруг фильма. связанный со спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской, продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы картина не вышла в прокат, заявляя, что она оскорбляет память императора Николая II и чувства верующих. Так, Поклонская ранее направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Со своей стороны Учитель называет попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма недопустимыми. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата в комиссию по этике Госдумы, однако ответа на нее пока не последовало.

Министерство культуры одобрило показ скандально известной ленты «Матильда»
Во время загрузки произошла ошибка.
11 августа© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Сергей Саморуков
Поклонская не выдержит этой пытки . Переживаю за дЭвушку .
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