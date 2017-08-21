В Минобразе Крыма рассказали, на что с родителей в школах могут собирать деньги

Источник: РИА "Новости"

В школах в Крыму деньги с родителей могут брать только за еду. За рабочие тетради, книги, или учебные пособия платить не нужно. Если в вашей школе на что-то начали просить сдать деньги, в Минобразе РК обещают быстро с этим разобраться.

— В школе брать деньги можно только за съеденную булочку или выпитый стакан сока и больше ни за что, — заявила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. — Учителя не имеют права заставлять родителей покупать рабочие тетради (и тем более называть адрес магазина, где и стоит их приобрести — авт.), но такие случаи бывают. Это неправильно. Мы реагируем на такие сообщения за 1 день.

Другое дело, если родители, меценаты или бывшие ученики сами захотят помочь.