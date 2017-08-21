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20:25 (мск), источник: ТАСС

Солнечное затмение началось на Тихоокеанском побережье США

За затмением будут следить с борта Международной орбитальной стации, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Солнечное затмение началось на Тихоокеанском побережье США. На видео, которое Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) транслирует на своем сайте, видно, как диск Луны начал наползать на солнечный диск. Полное затмение, когда Луна целиком закроет солнечный диск, будет наблюдаться на Тихоокеанском побережье в районе поселка Линкольн-Сити в 10:19 (20:19 мск) и будет продолжаться около двух минут.

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Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения будут возникать в полосе шириной 70 миль (113 км) и протяженностью 4200 км от Тихого до Атлантического океана через 14 штатов: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет наблюдать с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41 — 21:44 мск).

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За затмением будут следить с борта Международной орбитальной станции, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов. Один из них оснащен инфракрасными датчиками для наблюдения за солнечной короной, а два самолета — телескопами, установленными в носовой части. Камеры высокого разрешения на борту будут делать снимки со скоростью 30 кадров в секунду.

При полном солнечном затмении диск Луны, находящейся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск, для земного наблюдателя будет видима только солнечная корона, а также яркие звезды на небосклоне.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада, а затмение, видное с территории от Тихого до Атлантического океанов, случится только в 2045 году.

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