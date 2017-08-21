В США завершилось полное солнечное затмение
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — В США завершилось первое за 99 лет полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать от Западного до Восточного побережья.
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — В США завершилось первое за 99 лет полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать от Западного до Восточного побережья.
Ранее сообщалось, что миллионы человек для наблюдения за этим явлением прибыли на так называемую «линию полного затмения», в которой можно наблюдать, как тень от Луны полностью закроет солнце.
«Линия полного затмения» легла на территории 14 штатов, от Орегона на западном побережье США до Южной Каролины на Восточном побережье, в связи с чем общественность назвала это явление «Великим американским затмением», сообщило в понедельник агентство Associated Press.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп с балкона Белого дома наблюдали за затмением, которое в Вашингтоне было неполным.
К президентской чете присоединились другие высокопоставленные представители американской администрации.