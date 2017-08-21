В США завершилось полное солнечное затмение

Ранее сообщалось, что миллионы человек для наблюдения за этим явлением прибыли на так называемую «линию полного затмения», в которой можно наблюдать, как тень от Луны полностью закроет солнце.

«Линия полного затмения» легла на территории 14 штатов, от Орегона на западном побережье США до Южной Каролины на Восточном побережье, в связи с чем общественность назвала это явление «Великим американским затмением», сообщило в понедельник агентство Associated Press.

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Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп с балкона Белого дома наблюдали за затмением, которое в Вашингтоне было неполным.