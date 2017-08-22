Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву

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«Благодаря исключительному актерскому мастерству, неповторимому творческому стилю, умению глубоко и тонко понимать характеры своих персонажей Вы завоевали искреннюю любовь и признание многих поколений зрителей», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что выразительные и утонченные образы, созданные актрисой в кино и на театральных подмостках, вошли в сокровищницу советского и российского искусства.