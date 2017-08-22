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07:27 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Благодаря исключительному актерскому мастерству, неповторимому творческому стилю, умению глубоко и тонко понимать характеры своих персонажей Вы завоевали искреннюю любовь и признание многих поколений зрителей», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что выразительные и утонченные образы, созданные актрисой в кино и на театральных подмостках, вошли в сокровищницу советского и российского искусства.

«Пусть Ваша плодотворная деятельность и впредь дарит людям радость и хорошее настроение, содействует укреплению культурных связей между нашими народами», — говорится в поздравлении.

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