Грибной сезон. Почему надо обязательно лечить микозы

О том, как уберечь себя от этого неприятного заболевания, методах его выявления и способах лечения, мы попросили рассказать доцента кафедры дерматовенерологии Института повышения квалификации Федерального Медико-биологического агентства, кандидата медицинских наук Татьяну Рубашеву.

В бане, в бассейне, в отеле.

-Татьяна Владимировна, где чаще всего можно подцепить грибковую инфекцию?

— В бассейне, на его бортиках и лесенках, в душевых кабинках, на деревянных подставках для ног в бане или сауне, на гимнастическом мате в фитнес-клубе — эти «грибные места» доктора называют чаще всего. Так что если не хотите подхватить грибковую инфекцию, после мытья в душевой фитнес-клуба тщательно вытрите полотенцем ноги и межпальцевые промежутки. Если ноги потеют, чаще мойте их, применяйте специальные средства.

Трудно уберечься от микоза, если вы небрезгливы и надеваете чужую обувь, например, в гостях переобуваетесь в хозяйские тапочки. И даже в отеле пять звёзд не стоит ходить босиком по ковровым покрытиям: такие полы трудно надёжно продезинфицировать.

-Существует ли опасность в салонах красоты, где делают маникюр и педикюр?

— Безусловно. Поэтому по существующим правилам все пилки и бафы должны быть одноразовыми, а щипчики, ножницы, фрезы и прочие инструменты надо подвергать стерилизации в специальных сухожаровых шкафах или автоклавах. Правда, одного дезинфекционного раствора грибы не боятся, споры в нём остаются жить. Храниться простерилизованные инструменты должны в одноразовых стерильных пакетах. Вскрывать крафт-пакет мастер обязан в присутствии клиента непосредственно перед процедурой. И клиент вправе попросить работников салона продемонстрировать дату стерилизации, проставленную на крафт-пакете.

Первые симптомы.

-По каким признакам можно заподозрить, что это именно грибковое поражение?

— Ногти становятся тусклыми и неровными, истончаются, отслаиваются или начинают крошиться. Все пациенты знают, что грибки живут на ногтях, но немногие замечают, как грубеет и шелушится кожа стоп. Иногда она становится истончённой и легко травмируется. А именно так чаще всего начинается грибковый процесс на коже ног. Со временем грибковая инфекция может принести реальные неудобства — возможно появление зудящих пузырьков, наполненных жидкостью, высыпаний по типу сыпи. Страдают и межпальцевые промежутки — кожа в них отслаивается или трескается.

— Поражённые грибком ногти выглядят очень некрасиво. Можно ли их скрыть при помощи лака или процедуры наращивания?

— Такая маскировка может только ухудшить положение. Красоты такой трюк вам не добавит, зато под слоем лака для ногтей вы создаёте ещё более благоприятную среду для развития микроорганизмов. То же самое относится и к наращиванию ногтей на поражённых грибком пластинах! Для поражённых грибком ногтей годится только специальный прозрачный лечебно-профилактический лак.

Страдает не только красота.

— Грибковая инфекция — это только эстетическая проблема?

— Далеко не только. Кроме того, что ноги стали некрасивыми, опасен сам очаг хронической инфекции. Грибки вызывают аллергию — экзему, крапивницу, аллергический дерматит, провоцируют рожистое воспаление. А специалисты восточных практик уверены, что грибки негативно влияют на работу биологически активных точек, которых особенно много на стопе.

И значит, могут появиться заболевания внутренних органов. Так что с грибковой инфекцией ни в коем случае нельзя смиряться, её надо лечить.

— Может ли человек сам себе поставить диагноз?

— Практически никогда. Неслучайно даже опытные микологи не берут на себя такую ответственность. Врачу даже с его богатейшим опытом требуется результат анализа. Дело в том, что внешне такие изменения кожи или ногтей очень похожи на симптомы различных дерматитов и дистрофий ногтей. Иногда на коже стопы просто образуются натоптыши — кожа в определённых местах стопы утолщается из-за неравномерно распределяемой нагрузки. Например, если у человека плоскостопие или женщина носит обувь на высоких каблуках. В этом случае также может быть шелушение и появляются трещины. Но натоптыши сами по себе служат хорошей почвой для размножения грибка. Отличить обычное огрубение кожи от микоза может только врач-дерматолог или миколог.

— Какие методы использует врач, чтобы определить вид возбудителя грибковой инфекции?

— Чтобы определить тип грибка, доктор берёт кусочек подозрительного ногтя или соскоб с участка кожи. Эта процедура абсолютно безболезненна. Чешуйки кожи и кусочки ногтевой пластинки он рассматривает под микроскопом и обнаруживает (или не обнаруживает, если нет инфекции) грибки. Только после этого врач назначает лечение. В очень сложных случаях приходится проводить посев чешуек в специальную питательную среду, на которой и вырастет вредная грибница. Зная вид грибка, врач может скорректировать лечение, которое ранее было неуспешным.

— И как быстро будет готов такой анализ?

— Самый простой анализ — исследование под микроскопом — обычно готов через 1−2 дня. Как правило, этого анализа вполне достаточно хорошему врачу для назначения терапии. Если делается посев, то может потребоваться от 7 до 30 дней, так как грибки очень привередливы и не всегда быстро растут даже в самых хороших питательных средах. Затем выросшие грибки изучают под микроскопом.

К сожалению, иногда грибную колонию не удаётся вырастить вовсе. В этом случае можно провести самый современный анализ грибковой инфекции — ПЦР-диагностику. При этом определяется геном грибка, но даже это исследование не всегда результативно. Исполнение подобного анализа занимает не больше 24 часов.

— А возможно ли, что в лаборатории сделают ошибку?

— Лучше всего сдавать анализ в специализированной лаборатории при микологическом центре или в другом учреждении, где прицельно занимаются диагностикой и лечением грибковой инфекции. В лаборатории, которая делает анализы на грибок, работает опытный персонал, используется набор необходимых дорогостоящих сред.

— А как должен подготовиться пациент к сдаче анализа?

— Никаких специальных приготовлений для сдачи анализа не требуется. Абсолютно неважно, использовали ли вы какие-то противогрибковые средства или нет. Только накануне надо снять с ногтей лак и не стоит пользоваться кремом для ног.

Как лечат микозы.

— Какие средства используются для избавления от грибковой инфекции?

— Если поражена только кожа, то особые средства в виде растворов, кремов, гелей, мазей и спреев позволят избавиться от грибков быстро и без хлопот. Их достаточно применять всего раз-два в сутки, они легко смываются водой, не оставляют пятен на носках и обуви, не имеют специфического запаха. Но назначить их может только доктор, потому что в некоторых случаях наружных противогрибковых препаратов может быть недостаточно для излечения.

Длительность курса лечения может определить врач на основании клинической картины поражения кожи и результата анализа. Все противогрибковые лекарства имеют два вида действия — фунгистатическое (задерживают рост грибка) и фунгицидное (убивают их). Только некоторые препараты эффективны во всех случаях, а некоторые — только при определённом виде гриба. Помните, что ваша задача — довести курс лечения до конца, иначе грибы соберут силы для новой атаки.

— А по каким признакам определить, когда пора заканчивать лечение?