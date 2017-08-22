Какие болезни в Казахстане будут лечить бесплатно, рассказали в минздраве

Источник: 365info.kz

К социально значимым заболеваниям относятся: туберкулез; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека; вирусный гепатит В, С; злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения; детский церебральный паралич; инфаркт миокарда (первые шесть месяцев); ревматизм; системные поражения соединительной ткани; наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы; демиелинизирующие болезни центральной нервной системы; орфанные заболевания.

В список заболеваний, представляющих опасность для окружающих, входят: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека; туберкулез; геморрагические лихорадки; дифтерия; менингококковая инфекция; полиомиелит; психические расстройства и расстройства поведения; инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; лепра; малярия; сибирская язва (легочная форма); холера; чума; брюшной тиф; вирусный гепатит А; туляремия.