Какие болезни в Казахстане будут лечить бесплатно, рассказали в минздраве
Министерство здравоохранения РК утвердило перечень болезней, по которым казахстанцы будут получать бесплатное лечение вне зависимости от медицинского страхования.
Министерство здравоохранения РК утвердило перечень болезней, по которым казахстанцы будут получать бесплатное лечение вне зависимости от медицинского страхования.
К социально значимым заболеваниям относятся: туберкулез; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека; вирусный гепатит В, С; злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения; детский церебральный паралич; инфаркт миокарда (первые шесть месяцев); ревматизм; системные поражения соединительной ткани;
В список заболеваний, представляющих опасность для окружающих, входят: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека; туберкулез; геморрагические лихорадки; дифтерия; менингококковая инфекция; полиомиелит; психические расстройства и расстройства поведения; инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; лепра; малярия; сибирская язва (легочная форма); холера; чума; брюшной тиф; вирусный гепатит А; туляремия.
Отмечается, что в Казахстане в 2016 году зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями, а также 134 757 лиц, входящих в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.