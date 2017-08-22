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04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут сообщить о незаконных денежных сборах в школах

Перед началом нового учебного года Общественная палата РФ открывает горячую линию «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера». Жители регионов смогут сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для школы.

Источник: Агентство «Москва»

Сейчас, по информации ОП РФ, в некоторых учебных заведениях продолжаются сборы средств на ремонт, охрану, учебники, компьютеры и другие вещи.

«При этом действующим законодательством, в том числе Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно», — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова. Все обращения, которые поступят от россиян, будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

Телефон горячей линии: 8−800−737−77−66. Звонок бесплатный, время работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт-с 9:00 до 16:45 по московскому времени, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ОП РФ.

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