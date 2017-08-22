Жители Хабаровского края смогут сообщить о незаконных денежных сборах в школах

Сейчас, по информации ОП РФ, в некоторых учебных заведениях продолжаются сборы средств на ремонт, охрану, учебники, компьютеры и другие вещи.

«При этом действующим законодательством, в том числе Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно», — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова. Все обращения, которые поступят от россиян, будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.