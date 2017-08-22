Дежурного с громкоговорителем поставят к фонтану на набережной в Хабаровске

Установленные на чашах пешеходного фонтана ограждения не остановили желающих искупаться в них, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как ранее сообщало агентство, горожане облюбовали неприспособленные для купания чаши фонтана в качестве бассейнов. Металлические конструкции должны были закрыть доступ внутрь гранитных резервуаров, в которых установлено световое оборудование и форсунки. Однако дети не восприняли ограждения как препятствие для купания в чашах фонтана. Они без труда перелезают через невысокие решётки и плещутся в резервуарах. Причём иногда преодолеть преграду им помогают родители. Также некоторые дети с высоты ограждения прыгают в воду, где торчат острые насадки фонтанной системы.

— Эти ограждения были предусмотрены проектом изначально, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный инженер КГУП «Недвижимость» Алексей Чумак. — Установку дополнительных решёток мы пока не планируем, но понимаем, что проблема есть. Сейчас стоит задача привить горожанам культуру посещения фонтана. Для этого разработаны специальные меры.

По периметру фонтанного комплекса появились баннеры с правилами поведения. Среди них: запрет на нахождение в центральных чашах, катание на велосипедах, самокатах и роликах, купание собак в фонтане и другие ограничения.

По словам Алексея Чумака, за соблюдением этих правил будет следить сотрудник предприятия. Он начнёт дежурить возле фонтана уже сегодня.

— Дежурный будет предупреждать нарушителей правил в громкоговоритель. Также звуковые оповещения о том, что находиться в чашах фонтана запрещено, будут транслироваться из колонок. Надеемся, таким образом удастся донести до хабаровчан, что купание в резервуарах недопустимо, потому как может привести к серьёзным травмам, — добавил главный инженер КГУП «Недвижимость». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Он сразу стал местом притяжения хабаровчан. Данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.