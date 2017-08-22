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03:35 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске в День российского флага его повесили «вверх ногами»

В соцсетях пошутили, что здание управления ДВЖД захватили сербы.

Источник: Восток Медиа

Перевёрнутый российский триколор могли увидеть хабаровчане утром 22 августа над зданием управления Дальневосточной железной дороги. Примечательно, что это произошло именно в День государственного флага.

Некоторые из хабаровчан, идущих на работу, обратили внимание на ошибку железнодорожников. В соцсетях появились шутки о том, что здание «захватили сербы» — в перевёрнутом виде флаг России совпадает с триколором Республики Сербской.

В пресс-службе управления ДВЖД о произошедшем узнали от корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и пообещали оперативно исправить недоразумение.

«Такое случается. И на старуху, как говорится, бывает проруха», — отметил собеседник.

Агентство уже сообщало, что Хабаровский край вместе со всей страной 22 августа отметит День Государственного флага России. В регионе пройдут праздничные концерты, акции, соревнования. Во всех муниципальных образованиях состоятся торжественные собрания, митинги, церемонии развёртывания триколора.

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