В Хабаровске в День российского флага его повесили «вверх ногами»
В соцсетях пошутили, что здание управления ДВЖД захватили сербы.
В соцсетях пошутили, что здание управления ДВЖД захватили сербы.
Перевёрнутый российский триколор могли увидеть хабаровчане утром 22 августа над зданием управления Дальневосточной железной дороги. Примечательно, что это произошло именно в День государственного флага.
Некоторые из хабаровчан, идущих на работу, обратили внимание на ошибку железнодорожников. В соцсетях появились шутки о том, что здание «захватили сербы» — в перевёрнутом виде флаг России совпадает с триколором Республики Сербской.
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«Такое случается. И на старуху, как говорится, бывает проруха», — отметил собеседник.
Агентство уже сообщало, что Хабаровский край вместе со всей страной 22 августа отметит День Государственного флага России. В регионе пройдут праздничные концерты, акции, соревнования. Во всех муниципальных образованиях состоятся торжественные собрания, митинги, церемонии развёртывания триколора.