В Хабаровске в День российского флага его повесили «вверх ногами»

Источник: Восток Медиа

Перевёрнутый российский триколор могли увидеть хабаровчане утром 22 августа над зданием управления Дальневосточной железной дороги. Примечательно, что это произошло именно в День государственного флага.

Некоторые из хабаровчан, идущих на работу, обратили внимание на ошибку железнодорожников. В соцсетях появились шутки о том, что здание «захватили сербы» — в перевёрнутом виде флаг России совпадает с триколором Республики Сербской.

В пресс-службе управления ДВЖД о произошедшем узнали от корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и пообещали оперативно исправить недоразумение.

«Такое случается. И на старуху, как говорится, бывает проруха», — отметил собеседник.