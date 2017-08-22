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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальный прибор появился в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме приступает к работе лаборатория технологии аквакультуры, сообщает ИА «Deita. ru».

Сейчас здесь заканчивают тестирование мини-томографа. «Этот прибор поможет ученым быстро и с максимальной точностью решать многочисленные задачи, — рассказывает заведующий лабораторией технологии аквакультуры Игорь Долматов. — В первую очередь, он упростит проведение фундаментальных исследований.

Одно из направлений работы лаборатории — изучение механизмов регенерации, или восстановления, утраченных органов у морских животных. Томограф позволяет без вскрытия заглянуть внутрь организма.

Рассмотрим, например, трепанга, который способен восстанавливать внутренние органы. Важно понимать, как заново образующийся орган устроен на разных этапах своего развития. Прежде мы препарировали трепанга, делали гистологические срезы, изучали их с помощью микроскопа. Затем обрабатывали фотографии срезов в специальных программах и получали трехмерное изображение.

Такой способ исследования организмов занимал от нескольких месяцев до года. А томограф за несколько часов позволяет создать трехмерное изображение любого органа. Сканируем животное, получаем внешнюю форму и внутреннюю структуру и работаем с этим материалом. Такую скорость исследования еще лет десять назад нельзя было представить. Причем, у томографа отличное разрешение. В десятки раз больше, чем у обычного медицинского.

Это свойство позволяет использовать томограф для изучения мелких объектов, в частности, личинок и молодых особей, оценивать состояние репродуктивной системы морских организмов. Все это важно для развития технологий аквакультуры. С помощью современной аппаратуры можно работать с организмами размером от 0,1 миллиметра до 10 сантиметров.

Еще одним направлением использования томографа станет оцифровка и электронная каталогизация эталонных образцов. Для их хранения в научных институтах создают специальные хранилища и службы. Российский или иностранный ученый запрашивает образец, изучает, отправляет обратно.

«Это долго и неудобно, — говорит Игорь Долматов. — А томограф оцифровывает животное, мы получаем его точное трехмерное изображение. И высылаем электронный вариант образца. С помощью специализированных программ ученый может изучать его — уменьшать, увеличивать и так далее. Новые возможности делают научный мир более мобильным и сплоченным».

Современный томограф помогает развивать и музейное, прикладное направление. Невидимые глазу микроскопические организмы теперь можно отсканировать с помощью мини-томографа, напечатать на 3D принтере и представить суперточное изображение в экспозициях — сообщает Приморский океанариум.

Михаил Грач.

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