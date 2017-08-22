СМИ: жители Копенгагена подписывают петицию в защиту тату-салона, работающего с 1884 года
По данным издания The Local, на территорию салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании.
По данным издания The Local, на территорию салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании.
ТАСС, 22 августа. Шесть тысяч жителей датской столицы подписали петицию против закрытия
По ее информации, первый мастер начал работу в салоне еще в 1884 году. Инициаторы петиции подчеркнули, что это «историческое место» непременно должно быть сохранено.
Как отмечает газета, сейчас на территорию