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06:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: жители Копенгагена подписывают петицию в защиту тату-салона, работающего с 1884 года

По данным издания The Local, на территорию салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании.

ТАСС, 22 августа. Шесть тысяч жителей датской столицы подписали петицию против закрытия тату-салона Tattoo Ole, который начал работу более 130 лет назад. Об этом сообщила в понедельник интернет-газета The Local.

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По ее информации, первый мастер начал работу в салоне еще в 1884 году. Инициаторы петиции подчеркнули, что это «историческое место» непременно должно быть сохранено.

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Как отмечает газета, сейчас на территорию тату-салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании. Спор будет решаться в суде, куда дело передадут 14 сентября.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
По 6 тысяч гневных писем в месяц, получает Минтранс,устроивший транспортный коллапс в САО Москвы –не увидеть это невозможно,а скоро 1 Сентября! Пора...
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