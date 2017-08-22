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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Днем флага России

Глава региона Вячеслав Шпорт поздравил местных жителей с Днем Государственного флага России, который отмечается 22 августа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Он [праздник] воплощает независимость и суверенитет государства, связывает воедино героическую историю и достойное будущее Отечества. Возрожденный триколор является одним из главных символов страны, ее могущества. Он объединяет россиян и помогает почувствовать, что вместе мы — многонациональный народ», — отметил Вячеслав Шпорт. По словам губернатора, в Хабаровском крае в условиях мира и согласия живут представители 145 национальностей. Народное единение — залог процветания и успеха во всех начинаниях. «Сегодня мы славим выдающихся соотечественников. В их числе немало жителей края. Тех, кто под государственным стягом представляет регион на международных и российских соревнованиях, славит его трудовыми подвигами, вносит вклад в развитие.

Уважаемые земляки! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, а также удачи в делах на благо России. Уверен, что наш флаг и впредь будет развеваться над мирной, счастливой и сильной страной", — сказал глава региона. Напомним, в День флага для хабаровчан устроят праздник на Комсомольской площади.

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