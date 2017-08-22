Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Днем флага России

«Он [праздник] воплощает независимость и суверенитет государства, связывает воедино героическую историю и достойное будущее Отечества. Возрожденный триколор является одним из главных символов страны, ее могущества. Он объединяет россиян и помогает почувствовать, что вместе мы — многонациональный народ», — отметил Вячеслав Шпорт. По словам губернатора, в Хабаровском крае в условиях мира и согласия живут представители 145 национальностей. Народное единение — залог процветания и успеха во всех начинаниях. «Сегодня мы славим выдающихся соотечественников. В их числе немало жителей края. Тех, кто под государственным стягом представляет регион на международных и российских соревнованиях, славит его трудовыми подвигами, вносит вклад в развитие.