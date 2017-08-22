На набережной острова Русский растут «Улицы Дальнего Востока». Видеорепортаж Марии Ежевской

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Набережная на Русском — сейчас это большая стройка. Девять регионов готовятся к открытию фестиваля «Улицы Дальнего Востока». Здесь симбиоз национального колорита и промышленных достижений. Гости площадки смогут увидеть как древние жилища, так и последние разработки конструкторов. К примеру, здесь будет стоять и новый российский вертолет Ка-62.

Корабле- и авиастроение презентует и ближайший сосед Приморья. Но современный и по архитектуре, и по наполнению двухуровневый павильон Хабаровского края — оазис дикой дальневосточной природы. Он окутан живой стеной мха.

Елена Андреева, декоратор: «Вообще такой мох получают из Голландии. Но этот из Приморья, здесь заглицеринин. Такое импортозамещение получилось».

На улице Камчатки можно будет совершить настоящее зимнее путешествие. Туризм станет основной темой стенда. Национальные жилища и первые строения тех, кто осваивал Камчатку, знакомят с культурным наследием. Для их воссоздания с северного полуострова рабочие даже привезли традиционные строительные материалы.

Сергей Кутынкавав, строитель: «Вот тальник, это ольха. Стоим у корякского жилья. Чтобы не заносило снегами, вот такая форма».

Дом Амурской области — сплетение истории и экономических проектов региона. Внутри сруба пройдут мастер-классы, театрализованные представления, поединки.

Ольга Юркова, министр культуры и архивного дела Амурской области: «С другой стороны — современная Амурская область. Так, конечно, космос, космодром “Восточный”, газоперерабатывающие заводы, Бурейская ГЭС».