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03:17 (мск), источник: Вести Приморье

День воздушного флота России отметили авиастроители Приморья. Видеорепортаж Вадима Перевалова

День воздушного флота России отметили приморские авиастроители. Арсеньевская авиакомпания «Прогресс», входящая в холдинг «Вертолеты России», знаменита не только своей летающей продукцией, но и спортивными достижениями.

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От традиции не отступает. На день авиации «Прогресс» открывает свои двери. Музей под открытым небом. Здесь собрана вся продукция, которую выпускало предприятие холдинга «Вертолеты России» за всю свою 80-летнюю историю. Как всегда сюда приходят семьями. И старшие говорят младшим: «Смотри, мы здесь трудимся, и какие уникальные вещи мы можем делать!».

Анатолий Радченко, работник предприятия: «Я горжусь, что работаю на этом предприятии. Выпускаю такую хорошую летающую технику, и шум винтов меня не смущает, а наоборот радует — это значит есть работа в заводе».

Музей истории и трудовой славы предприятия пополнился в этом году новыми экспонатами. Здесь собраны не только модели самолетов и вертолетов, но и настоящие детали от «Аллигатора», как, например, лопасть, которую можно потрогать руками и посмотреть из чего она состоит.

Тем временем на стадионе «Авангард» — финал заводской летней спартакиады. За десять лет, пока она проводится, замечено, в тех цехах, где со спортом дружат, и в производстве показатели высокие.

Оксана Мишина, менеджер по спорту ААК «Прогресс»: «Из года в год все больше сотрудники авиакомпании “Прогресс” занимаются спортом. Это здоровый образ жизни. Это здорово! Людям это нравится. Мы проводим массу спортивных мероприятий. И это сказывается на наших спортивных показателях. Мы завоевываем призовые места не только на краевых соревнованиях, но и на федеральных соревнованиях корпорации “РОСТЕХ”».

Наталья Кривченко, победитель спортивной спартакиады «РОСТЕХ»: «Я выступаю за команду “Исток” на протяжении многих лет. Эти соревнования не только развивают мои физические возможности, но и дают пообщаться с коллегами, сплотить коллектив».

Парашютного спорта в программе спартакиады нет, но на «Прогрессе» на протяжении многих лет всегда было много спортсменов, умеющих мастерски приземляться под куполом. Владимир Казак, например, чемпион СССР, у него семь тысяч прыжков в активе, и он до сих пор в строю. Завершается праздник воздушного флота в Арсеньеве концертом под открытым небом и праздничным салютом, посмотреть который собрались тысячи жителей города авиастроителей.

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