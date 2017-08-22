День воздушного флота России отметили авиастроители Приморья. Видеорепортаж Вадима Перевалова

От традиции не отступает. На день авиации «Прогресс» открывает свои двери. Музей под открытым небом. Здесь собрана вся продукция, которую выпускало предприятие холдинга «Вертолеты России» за всю свою 80-летнюю историю. Как всегда сюда приходят семьями. И старшие говорят младшим: «Смотри, мы здесь трудимся, и какие уникальные вещи мы можем делать!».
Анатолий Радченко, работник предприятия: «Я горжусь, что работаю на этом предприятии. Выпускаю такую хорошую летающую технику, и шум винтов меня не смущает, а наоборот радует — это значит есть работа в заводе».
Музей истории и трудовой славы предприятия пополнился в этом году новыми экспонатами. Здесь собраны не только модели самолетов и вертолетов, но и настоящие детали от «Аллигатора», как, например, лопасть, которую можно потрогать руками и посмотреть из чего она состоит.
Тем временем на стадионе «Авангард» — финал заводской летней спартакиады. За десять лет, пока она проводится, замечено, в тех цехах, где со спортом дружат, и в производстве показатели высокие.
Оксана Мишина, менеджер по спорту ААК «Прогресс»: «Из года в год все больше сотрудники авиакомпании “Прогресс” занимаются спортом. Это здоровый образ жизни. Это здорово! Людям это нравится. Мы проводим массу спортивных мероприятий. И это сказывается на наших спортивных показателях. Мы завоевываем призовые места не только на краевых соревнованиях, но и на федеральных соревнованиях корпорации “РОСТЕХ”».
Наталья Кривченко, победитель спортивной спартакиады «РОСТЕХ»: «Я выступаю за команду “Исток” на протяжении многих лет. Эти соревнования не только развивают мои физические возможности, но и дают пообщаться с коллегами, сплотить коллектив».
Парашютного спорта в программе спартакиады нет, но на «Прогрессе» на протяжении многих лет всегда было много спортсменов, умеющих мастерски приземляться под куполом. Владимир Казак, например, чемпион СССР, у него семь тысяч прыжков в активе, и он до сих пор в строю. Завершается праздник воздушного флота в Арсеньеве концертом под открытым небом и праздничным салютом, посмотреть который собрались тысячи жителей города авиастроителей.