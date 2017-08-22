«Свидетели Иеговы» во Владивостоке попали в реестр запрещенных организаций

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Религиозная организация «Свидетели Иеговы» во Владивостоке попала в Федеральный список экстремистских организаций, публикуемый на официальном сайте министерства юстиции, сообщает ИА PrimaMedia. Деятельность всех 395 отделений запрещена по стране.

Напомним, в апреле этого года Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил иск министерства юстиции и признал религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, а также запретил деятельность всех ее 395 отделений в стране.

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации «Свидетелей Иеговы» подлежат исключению из Единого государственного реестра юридических лиц. Имущество религиозной организации и ее отделений, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит обращению в собственность РФ, говорилось ранее в сообщении Минюста.

«Решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации религиозной организации “Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России”, входящих в ее структуру местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы, в части прекращения ее деятельности обращено к немедленному исполнению», — добавляли в ведомстве.

В самой организации, признанной экстремистской, говорят, что 20 апреля (день вынесения решения Верховного суда) может войти в историю «как черный день для основополагающих свобод человека в России».