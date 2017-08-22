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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Десятки иностранцев приехали во Владивосток по электронной визе

С начала действия упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток по электронной визе в Приморье въехало 70 иностранных граждан, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

С помощью электронной визы во Владивосток прибыло 45 жителей Японии, 24 гражданина КНДР и один житель Саудовской Аравии.

По состоянию на 22 августа на получение электронной визы подано 664 заявок от жителей 13 стран. Все электронные визы были одобрены.

Больше всего электронных виз получили граждане Китая — 265 человек. Электронная виза одобрена для 211 гражданина Японии. На третьем месте — Марокко с 82 оформленными визами. На четвертом месте — Алжир. Электронную визу получили 56 граждан этой страны. Также одобрены заявки граждан еще 9 стран: Индии (19 человек), Туниса (11 человек), Сингапура (7 человек), Саудовской Аравии (4 человека), Объединенных Арабских эмиратов (3 человека), Ирана (2 человека), Турции (2 человек), Кувейта (1 человек), Мексики (1 человек).

Как уточняет минвостокразвития, иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

Михаил Грач.

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