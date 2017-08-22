Десятки иностранцев приехали во Владивосток по электронной визе

По состоянию на 22 августа на получение электронной визы подано 664 заявок от жителей 13 стран. Все электронные визы были одобрены.

Больше всего электронных виз получили граждане Китая — 265 человек. Электронная виза одобрена для 211 гражданина Японии. На третьем месте — Марокко с 82 оформленными визами. На четвертом месте — Алжир. Электронную визу получили 56 граждан этой страны. Также одобрены заявки граждан еще 9 стран: Индии (19 человек), Туниса (11 человек), Сингапура (7 человек), Саудовской Аравии (4 человека), Объединенных Арабских эмиратов (3 человека), Ирана (2 человека), Турции (2 человек), Кувейта (1 человек), Мексики (1 человек).