Горячая вода возвращается в дома жителей Первореченского и Ленинского районов Владивостока
Энергетики завершили второй этап гидравлических испытаний (АДРЕСА).
Энергетики завершили второй этап гидравлических испытаний (АДРЕСА).
Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.
Энергетики завершили второй этап гидравлических испытаний магистральных теплотрасс, которые обеспечивают горячей водой потребителей части Первореченского и Ленинского районов Владивостока. В связи с выявленными повреждениями на трубопроводах по ряду адресов продлено отключение ГВС, сообщили ИА PrimaMedia в
Теплотрассы, выдержавшие проверку на прочность, уже включены в работу, и большинство потребителей получили горячую воду. Однако на некоторых участках трубопроводов выявлены повреждения, и энергетики приступили к их ремонту.
Отключение ГВС по ряду адресов:
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках второго этапа гидравлических испытаний, до 22 августа:
переулок Академический: 2; Дальзаводская: 21, 27, 2б, 31; Карла Либкнехта: 10а; Махалина: 3; Металлистов: 3, 5; Муравьева-Амурского: 11/13, 15/17, 4, 5, 7/9; Пионерская: 1; Пушкинская: 109, 34, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89; Светланская: 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 80а, 86, 88; Славянская: 17; Тунгусская: 10, 10а, 12; Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26; Экипажная: 8/1;.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках второго этапа гидравлических испытаний, до 25 августа:
Володарского: 8, 8а; Лазо: 6; Петра Великого: 3, 3/б; Почтовый: 7/1, 7/2, 9; Пушкинская: 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45, 6, 8, 8б; Светланская: 45, 47, 49, 54; Светланская 55/литер: Б; 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в; Уборевича: 15; Фонтанная: 44.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках второго этапа гидравлических испытаний, до 25 августа:
Лазо: 12; Луцкого: 16; Некрасовский: 1, 18, 3, 5; Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у; Прапорщика Комарова: 42, 48, 52; Суханова: 1, 11, 13, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6 В, 6 г, 8д; Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37.
Напомним, что продолжаются работы по устранению повреждений на трубопроводах, выявленных в рамках первого этапа гидравлических испытаний, проводившихся во Фрунзенском районе Владивостока. В связи с этим продление отключение ГВС необходимо по следующим адресам:
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 23 августа:
Авраменко: 17, 8, 9а; Бестужева: 5; Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66; Лейтенанта Шмидта: 29; Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54 г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62; Чернышевского: 15.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 23 августа:
Бестужева: 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29; Захарова: 5; Посьетская: 11, 3а, 5.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:
Батарейная: 2; Западная: 13; Морская 1-я: 27; Набережная: 1, 10, 16, 20, 5 В, 9; Станюковича: 3; Тигровая: 7, 9.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 23 августа:
Верхнепортовая: 25, 40а, 40а, 70, 9, 9а; Казанская: 1, 5, 7; Крыгина: 1, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42а, 6, 86в; Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66; Морозова: 5, 7, 9; Нижнепортовая: 4; Перекопский: 3, 5, 7; Самарская: 10а; Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9; Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34; Станюковича: 48, 48; Стрельникова: 12, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а; Ялтинская: 18.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 25 августа:
Адмирала Фокина: 1; Алеутская: 46, 51, 53, 55; Западная: 27; Нерчинская: 2, 21, 21у, 23, 2у, 3, 4, 6, 8; Океанский проспект: 34, 35; Октябрьская: 14, 16, 18, 20, 25б; Партизанский проспект: 10, 12а, 2а, 6, 8; Пограничная: 12/3; Пологая: 16, 17, 18, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 43, 53а; Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 35а, 45а; Семеновская: 3; Уткинская: 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 3, 30, 32, 34, 5, 5а, 9; Шевченко: 3.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:
Краснознаменный переулок: 12, 5, 7, 9/11; Океанский проспект: 16, 20; Семеновская: 25; Уборевича: 21; Фонтанная: 36/38, 42, 47, 47а, 61/1.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 18 сентября:
Пограничная: 12/б, 12/3 Семеновская: 10, 10а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7 г, 8, 9, 9б, 9 В.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:
Амурская: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33; Океанский проспект: 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 83, 83/0, 85, 85/1, 85/2, 87, 97, 99, 99а; Острякова: 27, 44; Садовая: 12, 22, 25, 27; Хабаровская: 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а.
— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:
Адмирала Фокина: 27; Океанский проспект: 10б, 12; Семеновская: 30.
В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока по телефону