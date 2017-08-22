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03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Горячая вода возвращается в дома жителей Первореченского и Ленинского районов Владивостока

Энергетики завершили второй этап гидравлических испытаний (АДРЕСА).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Энергетики завершили второй этап гидравлических испытаний магистральных теплотрасс, которые обеспечивают горячей водой потребителей части Первореченского и Ленинского районов Владивостока. В связи с выявленными повреждениями на трубопроводах по ряду адресов продлено отключение ГВС, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Теплотрассы, выдержавшие проверку на прочность, уже включены в работу, и большинство потребителей получили горячую воду. Однако на некоторых участках трубопроводов выявлены повреждения, и энергетики приступили к их ремонту.

Отключение ГВС по ряду адресов:

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках второго этапа гидравлических испытаний, до 22 августа:

переулок Академический: 2; Дальзаводская: 21, 27, 2б, 31; Карла Либкнехта: 10а; Махалина: 3; Металлистов: 3, 5; Муравьева-Амурского: 11/13, 15/17, 4, 5, 7/9; Пионерская: 1; Пушкинская: 109, 34, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89; Светланская: 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 80а, 86, 88; Славянская: 17; Тунгусская: 10, 10а, 12; Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26; Экипажная: 8/1;.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках второго этапа гидравлических испытаний, до 25 августа:

Володарского: 8, 8а; Лазо: 6; Петра Великого: 3, 3/б; Почтовый: 7/1, 7/2, 9; Пушкинская: 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45, 6, 8, 8б; Светланская: 45, 47, 49, 54; Светланская 55/литер: Б; 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в; Уборевича: 15; Фонтанная: 44.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках второго этапа гидравлических испытаний, до 25 августа:

Лазо: 12; Луцкого: 16; Некрасовский: 1, 18, 3, 5; Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у; Прапорщика Комарова: 42, 48, 52; Суханова: 1, 11, 13, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6 В, 6 г, 8д; Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37.

Напомним, что продолжаются работы по устранению повреждений на трубопроводах, выявленных в рамках первого этапа гидравлических испытаний, проводившихся во Фрунзенском районе Владивостока. В связи с этим продление отключение ГВС необходимо по следующим адресам:

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 23 августа:

Авраменко: 17, 8, 9а; Бестужева: 5; Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66; Лейтенанта Шмидта: 29; Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54 г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62; Чернышевского: 15.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 23 августа:

Бестужева: 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29; Захарова: 5; Посьетская: 11, 3а, 5.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:

Батарейная: 2; Западная: 13; Морская 1-я: 27; Набережная: 1, 10, 16, 20, 5 В, 9; Станюковича: 3; Тигровая: 7, 9.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 23 августа:

Верхнепортовая: 25, 40а, 40а, 70, 9, 9а; Казанская: 1, 5, 7; Крыгина: 1, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42а, 6, 86в; Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66; Морозова: 5, 7, 9; Нижнепортовая: 4; Перекопский: 3, 5, 7; Самарская: 10а; Саратовская: 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9; Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34; Станюковича: 48, 48; Стрельникова: 12, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а; Ялтинская: 18.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 25 августа:

Адмирала Фокина: 1; Алеутская: 46, 51, 53, 55; Западная: 27; Нерчинская: 2, 21, 21у, 23, 2у, 3, 4, 6, 8; Океанский проспект: 34, 35; Октябрьская: 14, 16, 18, 20, 25б; Партизанский проспект: 10, 12а, 2а, 6, 8; Пограничная: 12/3; Пологая: 16, 17, 18, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 43, 53а; Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 35а, 45а; Семеновская: 3; Уткинская: 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 3, 30, 32, 34, 5, 5а, 9; Шевченко: 3.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:

Краснознаменный переулок: 12, 5, 7, 9/11; Океанский проспект: 16, 20; Семеновская: 25; Уборевича: 21; Фонтанная: 36/38, 42, 47, 47а, 61/1.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 18 сентября:

Пограничная: 12/б, 12/3 Семеновская: 10, 10а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7 г, 8, 9, 9б, 9 В.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:

Амурская: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33; Океанский проспект: 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 83, 83/0, 85, 85/1, 85/2, 87, 97, 99, 99а; Острякова: 27, 44; Садовая: 12, 22, 25, 27; Хабаровская: 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а.

— устранение повреждения на магистральной теплотрассе, выявленного в рамках первого этапа гидравлических испытаний, до 28 августа:

Адмирала Фокина: 27; Океанский проспект: 10б, 12; Семеновская: 30.

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока по телефону +7 (423) 222−23−33.

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