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03:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ухудшение погодных условий ожидается в Хабаровском крае

Очень сильные дожди и грозы пройдут в центральных и северных районах.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.

По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с прохождением циклона 24—25 августа на территории Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Солнечного, Верхнебуреинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Советско-Гаванского, Ванинского районов и района им. Полины Осипенко Хабаровского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы. Усиление ветра при порывах может достигать 15−22 м/с, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах энергетики, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов. Кроме этого в результате выпадения обильных осадков существует вероятность повышения уровней воды на малых реках, из-за чего в низинных и низкопойменных участках местности, вблизи русел рек и ручьев возможно подтопление дорог местного значения, сельскохозяйственных угодий, сенокосов, полей.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

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