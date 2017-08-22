Ухудшение погодных условий ожидается в Хабаровском крае
Очень сильные дожди и грозы пройдут в центральных и северных районах.
Очень сильные дожди и грозы пройдут в центральных и северных районах.
Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.
По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с прохождением циклона
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах энергетики, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов. Кроме этого в результате выпадения обильных осадков существует вероятность повышения уровней воды на малых реках,
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности.