Массовый митинг возмущенных убийством Андрея Драчева прошел в Хабаровске
Возмущенные убийством чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске собрались в центре города, сообщает ИА «Deita. ru».
Возмущенные убийством чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске собрались в центре города, сообщает ИА «Deita. ru».
«Не надо причислять это убийство к принадлежности к
Отмечается, что в массовом сборе приняли участие люди разных национальностей: русские, чеченцы, узбеки. Спортсмены планируют организовать сбор подписей под петицией с требованием справедливо наказать подозреваемого в убийстве А. Драчева. На встрече присутствовали порядка 200 человек.
Напомним, В Хабаровске забили до смерти чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. В результате полученных травм он скончался в реанимации.
По сообщениям очевидцев, всё началось
Михаил Грач.