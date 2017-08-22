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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Массовый митинг возмущенных убийством Андрея Драчева прошел в Хабаровске

Возмущенные убийством чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске собрались в центре города, сообщает ИА «Deita. ru».

«Не надо причислять это убийство к принадлежности к какому-то спорту или к конкретной национальности! Это поступок лично человека. Это нечеловеческий поступок, животные так не сделают — они не станут вколачивать друг друга в асфальт. Это просто скотство! Забили человека, который был гордостью нации», — говорит один из организаторов встречи, президент клуба ММА «Питбуль» Олег Ткаченко.

Отмечается, что в массовом сборе приняли участие люди разных национальностей: русские, чеченцы, узбеки. Спортсмены планируют организовать сбор подписей под петицией с требованием справедливо наказать подозреваемого в убийстве А. Драчева. На встрече присутствовали порядка 200 человек.

Напомним, В Хабаровске забили до смерти чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. В результате полученных травм он скончался в реанимации.

По сообщениям очевидцев, всё началось из-за того, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал выяснять отношения с Драчевым. Спортсмен пытался объяснить ему, что проблему нужно решать «на трезвую» голову, однако мужчину это не остановило. В избиении ему помогли знакомые.

Михаил Грач.

Смертельная драка: Андрей Драчев предлагал убийце встретиться на ринге
Во время загрузки произошла ошибка.
21 августа© Ньюстюб
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