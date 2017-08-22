Операцию «Ночь» провели полицейские в Хабаровском районе
В Хабаровском районе полицейские вместе с коллегами из силовых ведомств провели операцию «Ночь».
В Хабаровском районе полицейские вместе с коллегами из силовых ведомств провели операцию «Ночь».
В ее ходе было выявлено около 50 правонарушений: по линии ГИБДД — 23, появление в общественном месте в состоянии опьянения — 13, неповиновение законному требованию полицейского — 2, неуплата административного штрафа в срок — 5 и другие.
В спецприемник отправили четырех нарушителей, один автомобиль поместили на арестплощадку. К тому же стражи правопорядка проверили 12 человек, находящихся под административным надзором, 11 формально попадающих под административный надзор. Был найден без вести пропавший человек, значившийся в розыске.
К тому же выявлены нарушения антиалкогольного законодательства, проводится проверка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на