Операцию «Ночь» провели полицейские в Хабаровском районе

В ее ходе было выявлено около 50 правонарушений: по линии ГИБДД — 23, появление в общественном месте в состоянии опьянения — 13, неповиновение законному требованию полицейского — 2, неуплата административного штрафа в срок — 5 и другие.

В спецприемник отправили четырех нарушителей, один автомобиль поместили на арестплощадку. К тому же стражи правопорядка проверили 12 человек, находящихся под административным надзором, 11 формально попадающих под административный надзор. Был найден без вести пропавший человек, значившийся в розыске.