Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Грецкие орехи помогают сидеть на диете
Россиянку оштрафовали на $580 за провоз монеты в 2 копейки
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Украина по закону может лишиться территорий в пользу России
Прыгунья-украинка завернула россиянку в свой флаг
СМИ: эксперт объяснил, почему Турция интересуется техникой из РФ
РФ обновляет наводившую страх «шайтан-арбу» - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Операцию «Ночь» провели полицейские в Хабаровском районе

В Хабаровском районе полицейские вместе с коллегами из силовых ведомств провели операцию «Ночь».

В ее ходе было выявлено около 50 правонарушений: по линии ГИБДД — 23, появление в общественном месте в состоянии опьянения — 13, неповиновение законному требованию полицейского — 2, неуплата административного штрафа в срок — 5 и другие.

В спецприемник отправили четырех нарушителей, один автомобиль поместили на арестплощадку. К тому же стражи правопорядка проверили 12 человек, находящихся под административным надзором, 11 формально попадающих под административный надзор. Был найден без вести пропавший человек, значившийся в розыске.

К тому же выявлены нарушения антиалкогольного законодательства, проводится проверка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Хабаровскую мэрию обязали оборудовать светофоры звуковыми сигнализациями
Полиция рассмотрит все версии крупного пожара в Ростове-на-Дону
В КНДР заявили о «безжалостном возмездии» для США и Южной Кореи
ВМС США остановили операции в мире из-за инцидента с эсминцем
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
СМИ: цены на продукты питания в сентябре значительно снизятся
Дополненная реальность поможет сажать самолёты в Дубае
Вертолет Robinson-66 столкнулся с горой в Краснодарском крае
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь