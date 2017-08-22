Антитеррористические учения проходят в Приморье

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в Оперативном штабе Приморского края, тактико-специальные учения проводятся в Приморье по плану Национального антитеррористического комитета.

«Данные учения направлены на создание системы мер антитеррористической защищенности Приморского края. На территории острова Русский будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий», — уточнили в ведомстве.

В учениях принимают участие силовые ведомства, органы государственной и муниципальной власти. Так, организацию медицинской помощи, эвакуацию и размещение населения в безопасной зоне отработают департаменты здравоохранения и гражданской защиты Приморского края.

На время учений в зоне их проведения возможны ряд ограничений для жителей и гостей края. В связи с этим Оперативный штаб просит с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений и руководствоваться указаниями представителей правоохранительных органов, оказывать им содействие и оставаться бдительными в повседневной жизни.

Как отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, подобные учения проходят на территории региона регулярно и органы власти готовы к их проведению.

«Учения, максимально приближенные к реальным условиям, позволяют в полной мере отработать умения и навыки, а также взаимодействие всех структур по предотвращению террористических угроз», — подчеркнули в ведомстве.