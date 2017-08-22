В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик

Источник: AFP 2017

Он скончался в возрасте 74 лет еще в ноябре 2016 года, однако официально о смерти сообщили лишь 21 августа.

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«Отец просил нас об одном — стать преданными работниками, честно служащими дорогому лидеру Ким Чен Ыну, и растить детей так, чтобы они следовали по нашему пути», — рассказал в интервью местным СМИ старший сын Джеймса, Тэд Дреснок.

Джеймс Дреснок служил на американской базе в Южной Корее, он решил пересечь демилитаризованную зону с Севером в 1962 году. По свидетельствам сослуживцев, незадолго до побега солдат съездил в город по поддельному документу, и ему грозил трибунал. Кроме того, на тот момент он страдал из-за расставания с женой.