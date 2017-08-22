Жители Ангарска провели флешмоб против закрытия филиалов библиотек
В Ангарске 19 августа 2017 года прошел флешмоб против объявленного местными властями закрытия четырех филиалов муниципальных библиотек.
В Ангарске 19 августа 2017 года прошел флешмоб против объявленного местными властями закрытия четырех филиалов муниципальных библиотек.
Более 90 жителей города, включая детей, пришли к зданию администрации и демонстративно читали книги. Об этом сообщает Агентство социальной информацию.
Как рассказал АСИ член инициативной группы Евгений Стариков, в конце июля горожанам стало известно, что планируется преобразование библиотечной системы, в результате которого четыре филиала перестанут существовать. Местные власти объяснили необходимостью повышения зарплаты работникам учреждений культуры по указу президента России. Против выступили родители детей, которым теперь предстоит ходить в библиотеки дальше от дома, а также общества ветеранов, которые в библиотеках не только читали, но и проводили свои мероприятия. Информация распространилась в социальных сетях, протест поддержал ряд местных СМИ, в защиту библиотек жители собрали более 500 подписей, возникла идея флешмоба.
Накануне вечером проведения акции
Ангарчанам предложили вместо четырех филиалов создать клубы по месту жительства, сохранив в них читальный зал, библиотечный пункт и примерно четверть книжного фонда. Большую часть книг предполагается храниться в более крупной библиотеке в соседнем микрорайоне и при необходимости доставлять в клуб. Однако такое решение не устроило горожан. «Теперь в библиотеках хотят сделать клубы по месту жительства, что никак не вариант — это необходимые, но, по сути, отдельные места. Надо модернизировать библиотеки, улучшать их работу, а не превращать во
«Нам непонятен такой формат — клуб с библиотечным пунктом, — говорит Евгений Стариков. — Как быстро будут доставляться книги из большой библиотеки в клуб? Какой будет регламент работы? Никто четко сказать не может. Пока процесс реорганизации приостановлен, хотя в филиалах продолжают готовить фонды к перевозке». По его словам, зарплату по указу президента нужно повышать именно работникам культуры — библиотекарям, а не вспомогательному персоналу — дворника, уборщицам, не пытаться за счет сокращения штатов и закрытия филиалов сэкономить средства. Инициативная группа намерена провести еще встречи с представителями администрации Ангарска, продолжить диалог.