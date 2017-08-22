Ловить лето за хвост будут гости фестиваля «Baikal-live»
Определена программа музыкального фестиваля «Baikal-live», который пройдёт
Определена программа музыкального фестиваля «Baikal-live», который пройдёт
Как сообщают организаторы, все три дня будет звучать музыка, проходить
Кроме того, придут исполнители авторской песни и коллективы из Москвы, Казани, Иркутска, Минска, Красноярска, Новосибирска. «Baikal-live» начинался он как фестиваль авторской песни на Малом море, проходящий в последние выходные лета. А сейчас это крупнейший музыкальный фестиваль Иркутской области. В музыкальный формат попадают самые разнообразные стили: этно и фолк музыка, джаз и
Понятие «арт» включает не только музыку, но любое другое искусство. Множество