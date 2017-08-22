Приморскую «Мару Багдасарян» заставили выплатить 90 штрафов ГИБДД
Расстаться с крупной суммой денег нарушительницу заставила угроза лишиться прав.
Расстаться с крупной суммой денег нарушительницу заставила угроза лишиться прав.
Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.
Перспектива расстаться с правом управления транспортным средством заставила жительницу города Находки выплатить 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании информации, поступившей с фоторадаров, сообщили ИА PrimaMedia в
После того, как судебный
Стоит отметить, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.
Чтобы оперативно получать информацию о наличии задолженности, жители Приморья могут воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном