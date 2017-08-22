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04:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморскую «Мару Багдасарян» заставили выплатить 90 штрафов ГИБДД

Расстаться с крупной суммой денег нарушительницу заставила угроза лишиться прав.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Перспектива расстаться с правом управления транспортным средством заставила жительницу города Находки выплатить 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании информации, поступившей с фоторадаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

После того, как судебный пристав-исполнитель в ходе выезда по адресу регистрации вручил неплательщице требование об оплате задолженности, а также предупреждение о временном ограничении права управления транспортным средством, женщина спустя несколько дней погасила долг в полном объеме.

Стоит отметить, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

Чтобы оперативно получать информацию о наличии задолженности, жители Приморья могут воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном интернет-сайте УФССП России по Приморскому краю либо на сайте Госуслуг. Для владельцев мобильных устройств и планшетных компьютеров доступно приложение «ФССП», которое можно скачать бесплатно.

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