Приморскую «Мару Багдасарян» заставили выплатить 90 штрафов ГИБДД

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Перспектива расстаться с правом управления транспортным средством заставила жительницу города Находки выплатить 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании информации, поступившей с фоторадаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

После того, как судебный пристав-исполнитель в ходе выезда по адресу регистрации вручил неплательщице требование об оплате задолженности, а также предупреждение о временном ограничении права управления транспортным средством, женщина спустя несколько дней погасила долг в полном объеме.

Стоит отметить, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.