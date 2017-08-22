Архив Дальневосточной студии кинохроники увезут из Хабаровска

Госфильмофонд России прислал директору «Дальневосточной студии кинохроники» Олегу Чурилову распоряжение, по которому весь находящийся в Хабаровске фильмофонд должен быть передан на хранение в Москву.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» Олег Чурилов, точная дата, когда это произойдёт, еще неизвестна, сейчас решаются организационные вопросы.

— Все наши плёнки забирают в государственный фильмофонд, мне прислали распоряжение, которое я обязан выполнить, — отметил директор «Дальневосточной студии кинохроники». — Сейчас согласовывается смета, решаются организационные вопросы по вывозу — и всё. Мы могли оцифровать этот архив своими силами, как наши коллеги в Новосибирске сделали, правительство области выделяло им деньги. Мы тоже предлагали — заплатите нам и мы начнём оцифровывать. Но не смогли договориться с правительством края — там просто предложили забрать этот фильмофонд себе. В итоге были про эту ситуацию сюжеты, публикации, в Москве вспомнили про плёнки и теперь вывезут их из Хабаровска. Когда оцифруют — неизвестно. В списке фильмов, которые скоро уедут из дальневосточной столицы в Москву, есть настоящие раритеты — к примеру, лента «Ледяным морем», выпущенная в 1930 году. Чёрно-белый немой фильм рассказывает о походе ледокола «Добрыня Никитич» на восточный берег Сахалина по Охотскому морю. В фильме «Биробиджан» 1937 года можно увидеть жизнь переселенцев-евреев, на других плёнках — сцены из жизни приморских моряков, магаданских геологов, бойцах Рабоче-крестьянской красной армии, разгромивших японцев у озера Хасан и сотни других.



Понятно, что сюжеты кинодокументалистов колебались вместе с политикой партии и правительства. С Китаем то дружили, то враждовали, то снова дружили.



— Мы были очень заинтересованы, чтобы этот архив получить и обеспечить его сохранность именно в Хабаровском крае, — говорит генеральный директор Государственного архива Хабаровского края Рафик Шхалиев. — Такие вещи должны не просто лежать под замком, их нужно использовать — показывать при проведении мероприятий, выставок, их должны видеть все, это наша история. К сожалению, в этой ситуации много подводных камней, и все последние события проходили без нашего участия. В столице говорят — мы во всех субъектах Федерации такие архивы перевезли, остался только ваш.

«Когда в Москве глубокая ночь, в нашем городе уже никто не спит — и это естественно, в столице 2 часа ночи, а здесь, в Хабаровске, 9 часов утра» — голос диктора с характерными для хроники прошлых лет интонациями начинает рассказ о жизни дальневосточников в 1961 году. Это фильм «О чём шумят улицы», один из немногих, которые успели оцифровать и выложить для свободного просмотра в интернет — память о далёких годах, живая история.

Пока неясно, как скоро сотрудники Госфильмофонда смогут перевести все остальные ленты в современный формат и выложить в свободный доступ. Но главное — что они теперь точно не пропадут.

— «Дальневосточная студия кинохроники» является федеральным предприятием и, насколько я знаю, его включили в план приватизации, они уже много лет без финансовой поддержки из федерального центра, а получаемых доходов не хватает на то, чтобы содержать плёнки в положенном состоянии, — рассказывает председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова. — В «Год кино» мы попытались привлечь внимание к этой проблеме, её можно было решить. Но студия кинохроники в сложившихся условиях нацелена преимущественно на зарабатывание средств и сохранение предприятия, а вопросы популяризации кинофондов и сохранности плёночных носителей даже не вторичны. Краевой бюджет не может вложить в строительство специализированного хранилища 80−100 млн рублей, и даже финансирование оцифровки будет признано нецелевым — это имущество не наше.

Ольга Завьялова обратила внимание на то, что заинтересованность Москвы не так уж плоха. С прошлого года Федеральное архивное агентство напрямую переподчинено Президенту страны, и вопросам сохранения архивных фондов, в том числе кинофондов, уделяется более пристальное внимание. В крупных городах успешно работают несколько специализированных архивов федерального уровня — например, архив кинофотодокументов в Красногорске.



Когда архив перевезут в Москву, будут необходимы затратные реставрационные работы по отраслевому стандарту хранения кинодокументов и микрофильмов. Каждую ленту необходимо обеспылить, промыть специальным составом, отполировать, высушить и держать в помещении, где поддерживается весьма специфический температурный уровень и влажность воздуха. Только потом можно начинать процесс оцифровки.