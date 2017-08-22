Хабаровскую мэрию обязали оборудовать светофоры звуковыми сигнализациями

Источник: РИА "Новости"

После этого служащие надзорного ведомства провели проверку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Было выяснено, что в районе остановок «Авиагородок», «Дом ветеранов», «Торгово-экономический техникум», «Памятник партизанам» и «Железнодорожная больница» светофоры не оборудованы звуковыми сигнализациями.

При этом рядом с указанными остановками находятся объекты, которые посещают инвалиды по зрению, состоящие на учете в хабаровской организации всероссийского общества слепых.