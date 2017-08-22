Хабаровскую мэрию обязали оборудовать светофоры звуковыми сигнализациями
В прокуратуру обратился председатель хабаровской организации всероссийского общества слепых.
В прокуратуру обратился председатель хабаровской организации всероссийского общества слепых.
После этого служащие надзорного ведомства провели проверку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
При этом рядом с указанными остановками находятся объекты, которые посещают инвалиды по зрению, состоящие на учете в хабаровской организации всероссийского общества слепых.
«Сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления в лице администрации г. Хабаровска обязанностей по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктур», — отмечается в сообщении