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04:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровскую мэрию обязали оборудовать светофоры звуковыми сигнализациями

В прокуратуру обратился председатель хабаровской организации всероссийского общества слепых.

Источник: РИА "Новости"

После этого служащие надзорного ведомства провели проверку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Было выяснено, что в районе остановок «Авиагородок», «Дом ветеранов», «Торгово-экономический техникум», «Памятник партизанам» и «Железнодорожная больница» светофоры не оборудованы звуковыми сигнализациями.

При этом рядом с указанными остановками находятся объекты, которые посещают инвалиды по зрению, состоящие на учете в хабаровской организации всероссийского общества слепых.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления в лице администрации г. Хабаровска обязанностей по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктур», — отмечается в сообщении пресс-службы. По результатам проверки прокурор предъявил в Центральный районный суд Хабаровска исковое заявление. Служащий потребовал обязать администрацию города оборудовать пешеходные светофоры в районе перечисленных остановок звуковыми сигнализациями. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу еще не вступило.

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