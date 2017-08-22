Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $417 млн женщине больной раком

Источник: Reuters

Как сообщает агентство, иск подала жительница Калифорнии Ева Эчеверриа.

Женщина рассказала, что в 2007 году у нее развился рак яичников. Причиной, по ее мнению, стало то, что она использовала детскую присыпку с тальком ежедневно с 1950 по 2016 год.

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Также Эчеверриа заявила, что J&J должным образом не предупредило покупателей о риске использования талька.

По решению суда, в сумму выплаты входят $68 млн в качестве компенсации за моральный ущерб и еще $340 млн в виде штрафной неустойки.

Представитель J&J Кэрол Гудрич отметила, что компания будет обжаловать это решение. Сумма в $41млн, присужденная американке, стала рекордной среди компенсаций, которые Johnson & Johnson когда-либо выплачивала по решению суда.

Ранее «Известия» сообщали о выплате в $110 млн американке также заболевшей раком.