Традиционный конкурс «Женщина года» пройдет в Хабаровске

Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.

Отборочный тур традиционного конкурса «Женщина года» пройдет в Хабаровске. Его цель — повышение социального статуса женщин, успешно совмещающих заботу о семье с трудовой и общественной деятельностью. Городской тур пройдет с 1 сентября по 29 декабря. В этот период коллективы, жители города, желающие выдвинуть ту или иную кандидатуру, могут подавать документы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Участницами конкурса могут стать хабаровчанки, которые не только достойно воспитывают троих и более детей, но и активно занимаются трудовой и общественной деятельностью. Документы, характеризующие претенденток на звание «Женщина года», члены городской конкурсной комиссии рассмотрят до конца декабря, а к середине января 2018 года уже станет известно имя победительницы отборочного этапа.

При выборе лидера жюри будет учитывать такие факторы, как достигнутые женщинами успехи в воспитании и обучении детей, сохранение и развитие семейных традиций, участие в трудовой и общественной жизни. Победительница городского отборочного тура примет участие в краевом конкурсе «Женщина года».

Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации города, на странице управления социальной работы с населением в разделе «Правовая информация».