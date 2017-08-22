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05:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 140 заявок на получение бесплатного гектара отклонило управление лесами Хабаровского края

С начала 2017 года в Хабаровском крае рассмотрели около 600 заявок на получение гектара на землях лесного фонда.

Источник: Reuters

На этих участках россияне собираются отдыхать, заниматься пчеловодством и вести сельское хозяйство, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

Сейчас с желающими заключено 159 договоров. Также 168 заявок были отозваны по различным причинам, по двум обращениям приняты решения об утверждении схем наделов. По остальным проходит обработка информации. 146 заявлений отклонено.

«146 заявлений отклонено по основаниям, указанным в федеральном законе 119-ФЗ. Это случаи пересечения с участками, уже предоставленными ранее другим гражданам и юридическим лицам, или из-за превышения площади участка в 1 гектар, либо находящимися в особо защитных лесах», — отмечается в сообщении пресс-службы.

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