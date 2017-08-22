Более 140 заявок на получение бесплатного гектара отклонило управление лесами Хабаровского края
С начала 2017 года в Хабаровском крае рассмотрели около 600 заявок на получение гектара на землях лесного фонда.
С начала 2017 года в Хабаровском крае рассмотрели около 600 заявок на получение гектара на землях лесного фонда.
На этих участках россияне собираются отдыхать, заниматься пчеловодством и вести сельское хозяйство, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сейчас с желающими заключено 159 договоров. Также 168 заявок были отозваны по различным причинам, по двум обращениям приняты решения об утверждении схем наделов. По остальным проходит обработка информации. 146 заявлений отклонено.
«146 заявлений отклонено по основаниям, указанным в федеральном законе 119-ФЗ. Это случаи пересечения с участками, уже предоставленными ранее другим гражданам и юридическим лицам, или