Более 140 заявок на получение бесплатного гектара отклонило управление лесами Хабаровского края

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На этих участках россияне собираются отдыхать, заниматься пчеловодством и вести сельское хозяйство, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

Сейчас с желающими заключено 159 договоров. Также 168 заявок были отозваны по различным причинам, по двум обращениям приняты решения об утверждении схем наделов. По остальным проходит обработка информации. 146 заявлений отклонено.