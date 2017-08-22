Все школы Иркутской области подтвердили готовность к новому учебному году

К новому учебному году все школы в регионе готовы. Специальная комиссия их проверила и приняла. 10 свои двери не откроют, поскольку там идёт капитальный ремонт. В 600 учиться дети будут в одну смену. Первого сентября за парты сядут более 37 тысяч первоклассников.