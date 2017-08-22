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08:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Все школы Иркутской области подтвердили готовность к новому учебному году

Более 313 с половиной тысяч детей пойдут в этом году в школы Иркутской области. На восемь с половиной тысяч больше, чем в прошлом.

Источник: Вести Иркутск

К новому учебному году все школы в регионе готовы. Специальная комиссия их проверила и приняла. 10 свои двери не откроют, поскольку там идёт капитальный ремонт. В 600 учиться дети будут в одну смену. Первого сентября за парты сядут более 37 тысяч первоклассников.

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