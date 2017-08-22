Лесной вандализм: Медведи в Хабаровском крае грызут фотоловушки
Косолапые ломают технику и складывают детали устройств неподалеку.
Косолапые ломают технику и складывают детали устройств неподалеку.
Медведи пробуют на зуб фотоловушки в Большехехцирском заповеднике. За год животные сломали три лесные камеры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Очередную уничтоженную фотоловушку нашел начальник отдела охраны Большехехцирского заповедника Юрий Кя. Медведь разгрыз корпус устройства, а детали сложил поблизости.
«В 15 метрах от места установки все в кучку сложено: ремни, корпус. Аккуратно все складывать — это типично медвежья привычка. Недалеко стоит еще одна фотокамера, она зафиксировала медведя. Предположительно, это тот самый вредитель», — рассказал Юрий Кя.
Теперь в заповеднике осталось около полутора десятков камер.
«Аппаратура недешевая, и это, конечно, ощутимый урон. Приобретение новых фотоловушек не предусмотрено, поэтому в регистрации обитателей заповедника будет “белое пятно”», — отметил руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров.