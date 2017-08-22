Лесной вандализм: Медведи в Хабаровском крае грызут фотоловушки

Медведи пробуют на зуб фотоловушки в Большехехцирском заповеднике. За год животные сломали три лесные камеры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Очередную уничтоженную фотоловушку нашел начальник отдела охраны Большехехцирского заповедника Юрий Кя. Медведь разгрыз корпус устройства, а детали сложил поблизости.

«В 15 метрах от места установки все в кучку сложено: ремни, корпус. Аккуратно все складывать — это типично медвежья привычка. Недалеко стоит еще одна фотокамера, она зафиксировала медведя. Предположительно, это тот самый вредитель», — рассказал Юрий Кя.

Теперь в заповеднике осталось около полутора десятков камер.