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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Здание старейшей в Красноярске аптеки «атаковали» граффитисты

Руководство аптеки не может отмыть граффити со стен памятника культурного наследия.

Руководство аптеки № 1 в Красноярске пожаловалось на граффитистов, рисующих краской на стенах памятника культурного наследия. Предыдущие надписи до сих пор не удалось стереть, а рядом с домом уже появились новые рисунки. Их не берет даже сильная химия. Об этом «7 каналу» рассказал пресс-секретарь «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

Пока отмыть удалось только забор, установленный рядом со зданием аптеки. Однако в ночь на понедельник, 21 августа, там снова появились новые надписи. Теперь руководство опасается, что граффитисты снова возьмутся за здание.

«Аптеку № 1 отмыть от надписей не удалось. Краска не поддается. Химией пробовали, водой их не возьмешь. Результат — ноль. Будем обращаться в краевую службу охраны памятников архитектуры, попросим совета или помощи. Как вариант — будем заказывать специальный растворитель очень сильного действия, который поможет смыть надписи. Но на это потребуется время», — прокомментировал телеканалу Анатолий Патюков.

В службе охраны культурного наследия рассказали, что здание построено из кирпича, поэтому не все методы очистки подойдут для данного материала. Отмывать краску нельзя пескоструйным методом и водой.

Напомним, в начале августа на фасаде здания на пр. Мира, 75 перед входом появились надписи «TPHK» и «UGOLL», выполненные синей краской. Надпись «TPHK» появилась и на ближайших домах — на стене пр. Мира, 94 и рядом с памятником Андрею Поздееву.

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