На двух пляжах в Находке запретили купаться
По результатам лабораторных исследований запрещающие аншлаги установили на «Волне» и «Прикумске».
По результатам лабораторных исследований запрещающие аншлаги установили на «Волне» и «Прикумске».
Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.
Межведомственная комиссия контролирует соблюдение правил организации массового отдыха на пляжах Находки. Аншлаги «Купание запрещено» установлены на пляжах «Волна» и «Прикумск», в устье реки Партизанской, в бухте Прозрачной, на побережье озер Приморское и Соленое. Также арендаторам территорий в бухтах Прогулочной и Попова вынесли предупреждение за несвоевременный вывоз мусора, сообщили ИА PrimaMedia в
Пляжному туризму необходимо создавать условия для развития, при этом, не ослаблять контроль за безопасностью отдыхающих. Такое поручение по итогам отчета глава Находки Андрей Горелов дал начальнику отдела по делам молодежи и развитию туризма администрации города Руслану Козорезу. Работе арендаторов прибрежных территорий руководитель города уделил особое внимание на еженедельном аппаратном совещании в администрации городского округа.
Летом Находку посещает до 200 тысяч гостей из других городов. Обязательства по созданию безопасных и комфортных условий в местах массового отдыха берут на себя предприниматели. В 2017 году муниципалитетом определено 14 таких территорий. Контроль соблюдения арендаторами правил организации пребывания большого количества людей обеспечивает межведомственное объединение в составе представителей муниципалитета, городской думы, управления ГО и ЧС, ГИМС и полиции.
Так, во время очередной плановой инспекции комиссия выявила факты несвоевременного вывоза мусора с пляжей в бухтах Прогулочной и Попова. Арендаторы территорий предупреждены об ответственности. Проверки намечены на весь период, до официального закрытия сезона 10 сентября.
Кроме того, по результатам проверок выделены участки, где купаться опасно — это необорудованные территории, а также участки побережья, граничащие с местами сброса грунтовых вод или содержащие другие опасности для отдыхающих.
По результатам лабораторных исследований аншлаги «Купание запрещено» установлены на пляжах «Волна» и «Прикумск», в устье реки Партизанской, в бухте Прозрачной, на побережье озер Приморское и Соленое. На песчаной полосе рядом с санаторием «Жемчужный» запрещено —