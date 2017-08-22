На двух пляжах в Находке запретили купаться

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 августа, PrimaMedia.

Межведомственная комиссия контролирует соблюдение правил организации массового отдыха на пляжах Находки. Аншлаги «Купание запрещено» установлены на пляжах «Волна» и «Прикумск», в устье реки Партизанской, в бухте Прозрачной, на побережье озер Приморское и Соленое. Также арендаторам территорий в бухтах Прогулочной и Попова вынесли предупреждение за несвоевременный вывоз мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Пляжному туризму необходимо создавать условия для развития, при этом, не ослаблять контроль за безопасностью отдыхающих. Такое поручение по итогам отчета глава Находки Андрей Горелов дал начальнику отдела по делам молодежи и развитию туризма администрации города Руслану Козорезу. Работе арендаторов прибрежных территорий руководитель города уделил особое внимание на еженедельном аппаратном совещании в администрации городского округа.

Летом Находку посещает до 200 тысяч гостей из других городов. Обязательства по созданию безопасных и комфортных условий в местах массового отдыха берут на себя предприниматели. В 2017 году муниципалитетом определено 14 таких территорий. Контроль соблюдения арендаторами правил организации пребывания большого количества людей обеспечивает межведомственное объединение в составе представителей муниципалитета, городской думы, управления ГО и ЧС, ГИМС и полиции.

Так, во время очередной плановой инспекции комиссия выявила факты несвоевременного вывоза мусора с пляжей в бухтах Прогулочной и Попова. Арендаторы территорий предупреждены об ответственности. Проверки намечены на весь период, до официального закрытия сезона 10 сентября.

Кроме того, по результатам проверок выделены участки, где купаться опасно — это необорудованные территории, а также участки побережья, граничащие с местами сброса грунтовых вод или содержащие другие опасности для отдыхающих.