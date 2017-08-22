Утром 22 августа из-за погодных условий в Кемерове не смогли сесть самолеты

Как сообщили в справочной кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова, два борта, которые должны были приземлиться в столице Кузбасса, отправили в Толмачево. В ближайшее время они должны вернуться в Кемеровскую область. Самолеты, следовавшие рейсами до Новокузнецка, также не смогли приземлиться в Кузбассе из-за тумана. Их также отправили в Новосибирск. На данный момент время их прилета в Кемерово не известно.