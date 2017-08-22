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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Утром 22 августа из-за погодных условий в Кемерове не смогли сесть самолеты

Рейсы перенаправлены на запасной аэропорт Толмачево в Новосибирске.

Из-за сильного тумана в Кемерове и Новокузнецке не смогли приземлиться самолеты, прилетевшие утренними рейсами.

Как сообщили в справочной кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова, два борта, которые должны были приземлиться в столице Кузбасса, отправили в Толмачево. В ближайшее время они должны вернуться в Кемеровскую область. Самолеты, следовавшие рейсами до Новокузнецка, также не смогли приземлиться в Кузбассе из-за тумана. Их также отправили в Новосибирск. На данный момент время их прилета в Кемерово не известно.

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