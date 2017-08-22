МЧС предупреждает: лесные пожары подошли к Уфе

Во вторник, 22 августа, на территории четырех районов Башкирии прогнозируется IV класс пожарной опасности. Об этом жителей региона предупреждает главное управление МЧС по республике. Лесные пожары могут охватить Уфимский, Бирский, Дюртюлинский и Куюргазинский районы.

Всем жителям этих районов следует заранее подумать о собственной безопасности. Речи о том, что пожары дойдут до населенных пунктов пока нет — никакой паники, конечно же, разводить не стоит. Четвертый класс пожароопасности говорит о том, что лесные пожары могут возникать от незначительных источников огня.

Еще в одном районе Башкирии введен пятый класс пожарной опасности. Речь идет о Федоровском районе, где пожар может возникнуть от любого источника огня.